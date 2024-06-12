Samsung’un önümüzdeki ay Galaxy Z Flip 6’yı tanıtması bekleniyor. Teknik özellikler henüz açıklanmasa da, güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass sayesinde Galaxy Z Flip 6’nın renk seçenekleri ortaya çıktı.

Galaxy Z Flip 6’nın imza rengi hangi renk olacak?

Blass’a göre, Galaxy Z Flip 6 gri, mavi, nane ve sarı renklerde satışa sunulacak. Ayrıca, Galaxy Z Flip 6 internete özel şeftali rengi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle de kullanıcılarla buluşacak. Şeftali rengi bu akıllı telefonun imza rengi olarak karşımıza çıkacak. Galaxy Z Flip 6’nın bu çeşitli renk seçenekleri, cihazın estetik çekiciliğini artırarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Bir önceki nesil: Galaxy Z Flip 5

Akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2640 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 425 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kapak tarafında ise bizleri 3.4 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 720×748 piksel çözünürlük sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Flip 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 3700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

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Galaxy Z Flip 5 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.