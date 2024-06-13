Güney Koreli teknoloji devi Samsung. bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonu olacak olan Galaxy Z Flip 6 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy Z Flip 6 fiyatları sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy Z Flip 6 fiyatları nasıl olacak?

Galaxy Z Flip 6 fiyat tarafında üç farklı fiyatlandırmaya sahip olacak. Bu Galaxy Z Flip 6 fiyatları depolama varyasyonlarına göre değişecek. Sızdırılan Galaxy Z Flip 6 fiyatları ise şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 1099 dolar

12 GB RAM + 512 GB dahili depolama: 1219 dolar

Bir önceki nesil: Galaxy Z Flip 5

Akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1080×2640 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 425 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kapak tarafında ise bizleri 3.4 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 720×748 piksel çözünürlük sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Flip 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 3700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

İlginizi çekebilir: Cep roketi Toyota GR Yaris az daha Toyota Başkanı’na mezar oluyordu

Galaxy Z Flip 5 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.