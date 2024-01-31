GalaxyClub‘ın ortaya çıkardığı bir rapor, yaklaşan Galaxy Z Flip 6 modelinin, önceki model Flip5’e kıyasla daha büyük bir bataryaya sahip olacağını ve muhtemelen 4.000 mAh civarında bir kapasiteye sahip olarak Samsung Galaxy S24 ile yarışabileceğini belirtiyor.

Raporda, Flip6’nın 1097mAh ve 2790mAh kapasitelerine sahip iki pil içerme olasılığı üzerinde duruluyor; bu da toplamda 3887mAh kapasite sağlıyor. Galaxy S24’ün 3880mAh nominal kapasitesiyle kıyaslandığında, Flip6’nın 4000mAh kapasiteyle tanıtılması bekleniyor.

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Mevcut Galaxy Z Flip5’in ise 971mAh ve 2620mAh birimlerinden toplam 3700mAh kapasiteye sahip olduğunu hatırlatmak önemlidir. Galaxy Z Fold6’nın benzer bir pil yükseltmesi alıp almayacağı konusundaki belirsizlik devam ederken, Flip6’nın tek bir şarjla Flip5’ten daha uzun süre dayanması beklenmektedir.

Sızıntılar ayrıca Galaxy Z Flip6’nın ekran, kamera ve yapay zeka özelliklerinde de iyileştirmeler içerdiğini gösteriyor. Sızan bilgilere göre, daha geniş bir en boy oranı, 50 MP kamera ve yeni yapay zeka yetenekleri, Galaxy S24 serisiyle uyumlu olacak.

Galaxy Z Flip6 ve Fold6’nın Ağustos ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak potansiyel maliyet düşüşleri ve çerçeveyle ilgili teknik değişikliklere dair detaylar hala spekülatif nitelik taşıyor. Bu teknolojik yeniliklerin tüketicilere nasıl yansıyacağını görmek için heyecanla bekliyoruz.