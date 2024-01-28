Galaxy S24 Ultra dayanıklılık testi videoları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Galaxy S24 Ultra dayanıklılık testi videosunda cihazın ekran ve arka kapak camının sağlamlığıyla beraber yepyeni ve parlak titanyum gövde de test edilmiş ve cihaz testten başarıyla geçmişti. Son Galaxy S24 Ultra dayanıklılık testi işleri en uca taşıyor. Bu dayanıklılık testinde cihaz 6 saat buzlukta kaldı. Peki Galaxy S24 Ultra kurtuldu mu?

Galaxy S24 Ultra Dayanıklılık Testi Ekstrem Boyutlara Ulaştı, 6 Saat Buzlukta Kaldı

Akıllı telefon dayanıklılığı, her yeni modelle birlikte artan bir önem kazanıyor. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S24 Ultra, titanyum kasasıyla dikkat çekerken dayanıklılık testlerinde ne kadar iyi performans sergilediğini kanıtlıyor. Galaxy S24 Ultra dayanıklılık testi videolarında bir bir boy gösteriyor.

IP68 toz ve suya dayanıklılık derecesine sahip olmasına rağmen, bir YouTuber’ın 6,8 inçlik dev telefonu altı saat boyunca dondurarak dayanıklılığını test etmesi ilginç bir deneyimdi. Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max ve Pixel 8 Pro gibi rakip modellerle birlikte bu zorlu testi geçti. Galaxy S24 Ultra dayanıklılık testi bu test ile beraber ekstrem boyutlara ulaştı.

Yapılan testte, üç akıllı telefon da 6 saatlik donma testine dayandı. Şarj bağlantı noktaları, hoparlörler ve kameraların doğru çalıştığı kontrol edildikten sonra cihazlar su dolu bir kutuya daldırıldı ve daha sonra donduruldu. Altı saat sonra çözülme başladı ve her üç telefon da zarar görmeden çıktı.

Ancak, YouTube kanalının videonun başında Galaxy S24 Ultra ve Pixel 8 Pro’nun arka kamera lenslerinin paramparça olduğunu iddia etmesi biraz endişe yarattı. Neyse ki, her iki model de zarar görmeden çıktı ve iç donanımlarında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmek için detaylı bir inceleme yapıldı.

Her üç telefonun da hoparlörleri, şarj bağlantı noktaları ve kamera lensleri kontrol edildi. Başlangıçta Galaxy S24 Ultra ve Pixel 8 Pro’da bir miktar sis birikimi olsa da sonunda her şey normale döndü. Ekranlarında herhangi bir sorun olmadığı ve kullanıcı arayüzünde aksaklık yaşanmadığı belirlendi.

Ancak, testin dikkate alınması gereken bir kısıtlaması var. Telefonlar minimum derinlikte suya batırıldı. Daha derin sularda, akıllı telefon kasasının suya dayanma kapasitesi zorlanabilir. Bu nedenle, Galaxy S24 Ultra’nın yalnızca 1,5 metre derinliğe kadar derecelendirildiğini unutmamak önemli. Tabi ki Galaxy S24 Ultra dayanıklılık testi gibi bir videoyu kendi cihazınızla evde çekmenizi önermiyoruz.

Samsung cephesinin bu güçlü amiral gemisi modelinin daha ayrıntılı testlere tabi tutulmasını ve performansının nasıl olduğunu görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dayanıklılık testi videoları sizce günlük hayat için anlamlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!