Samsung’un katlanabilir serisi bu yıl Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in eklenmesiyle daha da büyüyecek. Her iki model de hiç şüphesiz Samsung’un katlanabilir telefonlarının iki ekran arasında boşluk bırakmadan katlanmasını sağlayacak su damlası menteşe gibi bazı önemli yükseltmeler getirecek. Galaxy Z Flip 5, bunun yanında arka kapakta bulunan ekranıyla da bizleri şaşırtacak gibi görünüyor!

Devasa Kapak Ekranı Ortaya Çıktı!

Galaxy Z Flip 5 için söylentiler kapak ekranının da büyük ölçüde büyütüleceğine işaret ediyor. İlk Z Flip modeli 1,1 inçlik küçük bir kapak ekranına sahipken, ondan sonraki modeller kapak ekranı boyutunu 1,9 inçe çıkardı. Bu büyük bir iyileştirme değildi, ancak kapak ekranının bir şekilde kullanılabilir olmasına yardımcı oldu.

Z Flip 5’in dış tarafındaki ekran alanı mümkün olduğunca büyük olacak ve telefonu açmak zorunda kalmadan eski Flip’lere kıyasla çok daha fazla şey yapabileceğiz. Daha büyük dış ekranın en iyi kullanımı ise şüphesiz arka kameraları kullanarak yüksek kaliteli selfie’ler çekmek olacaktır. Ancak bildirimleri kontrol etmek ve mesajları yanıtlamak gibi görevler de daha rahat gerçekleştirilebilecek.

Samsung’un, Motorola RAZR’da yapabildiğiniz gibi, kullanıcıların kapak ekranında tüm uygulamaları kullanmasına izin verecek kadar ileri gidip gitmeyeceğini öğrenmek için bekleyip görmemiz gerekecek. Kapak ekranının tam boyutu da paylaşılmış değil. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu ekran 3 ila 4 inç arasında bir boyutta olacak. İlk iPhone modellerinin 3.5 inç ekrana sahip olduğu düşünüldüğünde bu oldukça iyi bir değer.

Katlanabilir ana ekrana gelince, herhangi bir değişiklik getirip getirmeyeceğine dair bir bilgi yok. Su damlası menteşe, katlanma çizgisinin görünürlüğünü azaltacaktır. Yine de bunun ne kadar iyileştirme getireceğini görmek için Samsung’un tanıtımı beklememiz gerekiyor. Yine de firmanın en çok eleştiri alan noktalar hakkında çalıştığını bilmek güzel.

Katlanabilir telefon pazarına sürekli yeni oyuncular dahil oluyor ve pazara yeni giren markaların neredeyse tamamı lansmanlarında Samsung’un menteşe yapısına göndermede bulunarak kendi cihazlarının çok daha iyi ve dayanıklı bir menteşeye sahip olduğunu iddia ediyor.

Boşluksuz katlanma konusu da rakip firmaların diline dolanan bir konu olmuş durumda. Pazardaki her oyuncu ekranın boşluksuz katlanabildiğinden bahsediyor. Samsung’un yeni katlanabilir telefonları hakkındaki son raporlar, firmanın artık rakiplerine bu konuda malzeme vermeyeceğini gösteriyor.

Katlanabilir telefon pazarının standartlarını belirleyen isim olarak Samsung’un bu yılki duyurusu oldukça önemli. Zira şimdiden diğer birçok üreticinin Samsung’un ayak izlerini takip edeceğini ve kendilerine Samsung’u en büyük rakip olarak göreceklerini söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un Galaxy Z Fold 5 modelindeki yeni menteşe tasarımı beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!