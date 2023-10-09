Samsung’un Galaxy Z Flip 3 modeli, 2021 yılında Android 11 işletim sistemi ile piyasaya sürüldü. Ardından cihaz 2021’in sonunda Android 12 güncellemesi ve bu yıl da Android 13 güncellemesini aldı. One UI 6.0’ın eli kulağında olsa da, Samsung cephesi güvenlik güncellemelerini unutmuyor. Şirket şimdi de Ekim ayının güvenlik güncellemesi ile cihazların güvenliğini sağlamlaştırıyor. Galaxy Z Flip 3 için Ekim güvenlik güncellemesi yayınlandı!

Galaxy Z Flip 3 Ekim Güvenlik Güncellemesi ile Nelere Kavuştu?

Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefonu için yeni güncelleme şu anda sadece belirli ülkelerde mevcut. Örneğin, Kolombiya, Guatemala, Panama, Peru ve Trinidad & Tobago gibi ülkelerde kullanıcılar bu güncellemeyi alabilirler. Güncelleme, F711BXXS6FWI1 yapı sürümü ile sunuluyor ve özellikle güvenlik konularına odaklanıyor. Bu nedenle kullanıcı arayüzünde veya yeni özelliklerde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Samsung, güncelleme ile önemli güvenlik açıklarını gidermeyi hedefliyor ve kullanıcıların Wi-Fi ağları üzerinden olası zararlı yazılım saldırılarına karşı korunmasını sağlıyor. Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar, Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle adımlarını takip edebilirler.

Ekim ayı güvenlik güncellemesi önce Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modellerine sunulmuştu ve şimdi diğer Samsung akıllı telefonlara yaygınlaşıyor. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar için güncellemenin ne zaman geleceği henüz belirtilmedi, ancak güncellemeyi bekleyenler için güncelleme dağıtımının yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

Samsung yazılım güncellemeleri konusunda halihazırda sektör lideri konumunda, ancak şirket işleri bir adım daha ileri götürmeyi düşünüyor gibi görünüyor. Güney Koreli dev, şu anda amiral gemisi akıllı telefonları için 4 yıllık ana sürüm ve 5 yıllık güvenlik güncellemeleri sunuyor. Yeni bir rapora göre, Samsung güvenlik güncellemesi desteğini mevcut 5 yıllık sürenin ötesine genişletmeyi düşünüyor.

Samsung’un Mobil eXperience bölümünün Güvenlik Ekibi Baş Mühendisi ve Teknik Program Yöneticisi, Samsung Geliştirici Konferansı’nda bir internet sitesi ile yaptığı röportajda, şirketin uzun vadeli güvenlik desteğini 5 yılın ötesine nasıl genişleteceğini aktif olarak tartıştığını açıkladı.

Şirketin şimdi yazılım güncelleme oyununu geliştirmeyi düşünmesi Samsung kullanıcıları için harika bir haber. Bu, cihazların güvenlik tehditlerine karşı daha uzun süre korunacağı anlamına geliyor. Ayrıca Samsung’un müşterilerine mümkün olan en iyi desteği sağlamaya kararlı olduğunun da bir işareti.

Samsung’un bu kararının Google cephesinin Pixel 8’lerde 7 yıl ana sürüm ve güvenlik güncellemesi desteği sunma kararının arkrasından gelmesi dikkat çekiyor. Google’ın bu hamlesinin Android dünyasını kökten değiştireceği zaten biliniyordu. Trene ilk binen şirket ise Samsung olmuş gibi görünüyor.

Yakında Oppo, Vivo, Xiaomi ve OnePlus gibi devlerin de bu konuda bir atak yapması bekleniyor. Zira Google’ın bu yeni güncelleme sözünün ardından güncelleme konusunda en sağlam sicile sahip olan Samsung bile vites artırma kararı almış durumda. Eğer aynı yolu izlemezlerse rakiplerin sonu hüsran olabilir.

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