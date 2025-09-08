Akıllı saat sektörünün önde gelen oyuncularından Samsung, Galaxy Watch 7 kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir adım attı. Markanın son gözdesi Galaxy Watch 7 One UI 8 Watch Beta 4 güncellemesi, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımak için hazırlanmış. Bu yeni sürüm, özellikle fitness ve güvenlik alanında sunduğu yeniliklerle dikkat çekiyor. Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişme, Samsung‘un kullanıcılarına verdiği değeri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Söz konusu Galaxy Watch 7 One UI 8 Watch Beta 4 güncellemesi, kullanıcıların merakla beklediği gelişmeleri beraberinde getiriyor. Yaklaşık 180 MB boyutundaki bu güncelleme, L310XXU1ZYI2 yazılım sürümü ile geliyor. En çarpıcı yeniliklerden biri, koşu ve yüzme gibi popüler spor aktivitelerinin takibindeki iyileştirmeler. Bu sayede Galaxy Watch 7 kullanıcıları, spor performanslarını daha doğru ve verimli bir şekilde izleyebilecek. Ayrıca, akıllı saatin genel güvenliğini artıran Eylül 2025 güvenlik yama düzeyi de bu güncellemeyle entegre edildi. Bu gelişme, kullanıcı verilerinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Şu an için Güney Kore’deki kullanıcılara sunulan bu beta sürümünün, yakın zamanda diğer pazarlara da açılması bekleniyor. Samsung, bu stratejisiyle yeni özelliklerin ve iyileştirmelerin geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilmesini hedefliyor. Akıllı saat deneyimini sürekli geliştirmeyi amaçlayan Samsung, kullanıcılarından gelen geri bildirimlerle final sürümünü şekillendirecek. Bu süreç, akıllı saatlerin daha kişiselleştirilebilir ve işlevsel hale gelmesinde kritik bir rol oynuyor.

Eğer Güney Kore’de yaşayan ve beta programına dahil bir Galaxy Watch 7 One UI 8 Watch Beta 4 kullanıcısıysanız, güncellemeyi kolayca indirebilirsiniz. Bunun için akıllı telefonunuzda yüklü olan Wearable uygulamasını açıp, Saat ayarları menüsünden Saat yazılımı güncelleme seçeneğine gitmeniz yeterli. Bu adım adım süreç, kullanıcıların yeni özelliklere hızlıca erişmesini sağlıyor.

