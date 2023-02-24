Akıllı saat pazarında Apple’ın en büyük rakibi olan Samsung, yeni akıllı saat serisinde önemli bir yeniliğe imza atmayı planlıyor. Son gelen haberler, firmanın Galaxy Watch 6 serisinde kavisli bir ekrana yer vereceğini gösteriyor. Samsung, Google’ın ayak izlerini takip ediyor olabilir.

Galaxy Watch 6 Kırılgan Olabilir!

Samsung’un Galaxy Watch modelleri, bakıldığında diğer akıllı saatlerden ayrılabilen tasarım özelliklerine sahipti. Özellikle firmanın önceki nesil Galaxy Watch modellerinde sunduğu, fakat yeni modellerde yer vermediği dönebilir kadran tasarımı bunun en belirgin örneğiydi.

Galaxy Watch 4 serisiyle beraber tasarım konusunda minimalist bir anlayış benimseyen ve tasarım konusunda sadeliği seçen firma, Galaxy Watch 6 serisiyle beraber işleri yeniden hareketlendirecekmiş gibi görünüyor.

Buna göre, Galaxy Watch 6 modellerine firma kavisli bir ekrana yer verecek. Samsung’un akıllı telefonlarında kavisi azalttığı bir dönemde gelen bu haberler çokça dikkat çekti.

Kavisli ekran cihaza daha hoş bir görünüm katsa da, bazı negatif yönleri olduğunu da söylemek mümkün. Kavisli kenarlar ekranı darbelere karşı daha savunmasız kılıyor ve cihaz ekranının kırılma riskini artırıyor.

Birçok kullanıcının bu saatleri spor antrenmanlarında kullanıldığı düşünüldüğünde, kavisli tasarımın kırılma konusundaki endişeleri daha da artırdığını söylemek mümkün.

Apple, en üst seviye akıllı saati olan Apple Watch Ultra’da tamamen düz bir ekrana ve titanyum kasa malzemesine yer veriyor. Apple Watch Ultra’nın devasa ekranı göz önünde bulundurulduğunda düz bir ekranın cihazı daha dayanıklı yaptığı söylenebilir.

Samsung’un burada Google’ın ayak izlerini takip ettiğini söylemek mümkün. Google da ilk akıllı saat modeli olan Pixel Watch’ta kavisli bir ekrana yer vermişti. İki firmanın WearOS adı verilen akıllı saat işletim sistemine bir ortaklığı olduğu zaten biliniyor, tasarım konusunda da birbirlerinden esinlenmeleri muhtemel.

Samsung’un Active adını verdiği akıllı saatleri geri getireceği ve kavisli ekranı bu modellerde kullanabileceği konuşuluyor. Spor aktiviteleriyle ilgilenen kullanıcıları hedefleyen Active serisi kavisli ekranla dönerse büyük ses getirebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Akıllı saatinizin ekranının kavisli olmasını ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!