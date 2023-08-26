Teknoloji devi Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor ve artık özel sürüm ürünlerle de dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde duyurulan Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Special Edition’ın ardından şirket, Galaxy Watch 6 Classic için “Astro Edition” adını taşıyan yeni bir özel sürümü tanıttı. Bu özel sürüm, astronomi meraklılarını hedef alıyor ve dikkat çekici detaylarla donatılmış durumda! Gerçekten çok yakışıklı olmuş!



Samsung’dan Astronomi Tutkunlarına Özel Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition!

Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition, adını yıldızları ve gezegenleri takip etmek için kullanılan eski bir astronomik alet olan usturlaptan alıyor. Sınırlı sayıda üretilen bu özel saat, siyah DLC kaplamalı 47 mm paslanmaz çelik kasaya sahip. Üstelik saat çerçevesi seramikten üretilmiş ve üzerinde 24 farklı yıldız işaretinin bulunduğu bir takımyıldızı haritasını taşıyor.

Bu özel sürüm Galaxy Watch 6 Classic, sadece estetik özelliklerle de sınırlı değil. Saatin kutusu, ek bir kumaş kayış ve çeşitli Astro Edition koleksiyon parçalarını içeriyor, böylece kullanıcılar saatin tarzını kişiselleştirebiliyor.

Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition’ın öne çıkan diğer özellikleri arasında ise saat kadranında bir pusula göstergesi yer alıyor. Ayrıca ay ve güneş fazlarını takip edebilme özelliği de bu özel sürümde mevcut. Saat, hem işlevsel hem de görsel açıdan astronomi temalı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition, belirli pazarlarda satışa sunuldu. Cihazın satışa sunulduğu pazarlar arasında ülkemiz de yer alacak. Tasarımıyla dikkat çeken modelin Türkiye fiyatı 8.999 TL olarak açıklandı. Sınırlı sayıda üretilen bu özel saatin çokça ilgi görmesi bekleniyor, bu nedenle sınırlı üretim versiyonu almayı düşünenlerin hızlı davranmaları gerekebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un astronomi temalı yeni akıllı saatini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!