Apple Pencil 3 için yeni haberler geldi. Apple, Mayıs ayının başlarında büyük bir iPad etkinliğine hazırlanıyor gibi görünüyor ve sızıntılar, sadece yeni iPad’lerin değil, aynı zamanda diğer yeniliklerin de beklenmesi gerektiğini gösteriyor. iPadOS 17.5 kodlarında ortaya çıkan bilgiler, tanıtımda yer alması beklenen Apple Pencil 3 kaleminde ilginç bir özelliğe işaret ediyor.

İçindekiler Apple Pencil 3 Sıkma Algılama Özelliği ile Gelebilir

Apple Pencil 3 Sıkma Algılama Özelliği ile Gelebilir

iPad kullanıcılarının heyecanla beklediği iPadOS 17.5 hakkında bazı ilginç sızıntılar var. Geliştirici beta sürümünü inceleyen yazılımcılar, Apple Pencil 3’e işaret eden bazı ipuçları keşfettiler. En dikkat çekici özellik, Pencil 3’ün, notlarınıza veya çizimlerinize hızlıca resim, imza veya metin kutusu gibi öğeler eklemenizi sağlayacak bir “sıkma” algılama özelliği.

Bu, mevcut Pencil 2’nin sadece cihazın ucuna uygulanan basıncı algılamasından önemli bir ilerleme. Ayrıca, Bul uygulamasına yapılan güncelleme, muhtemelen Pencil 3’ü destekleyerek kayıp kaleminizin izini sürmenize yardımcı olabilir. Bununla birlikte, iPadOS 17.4’te yeni bir PencilKit API’si de sunulduğu için, Pencil 3’ün değiştirilebilir manyetik uçlar gibi özelliklerle gelebileceği söyleniyor.

Bloomberg’in raporu, Mayıs ayı başında büyük bir Apple iPad lansmanı düzenleneceğini doğruluyor. Bu etkinlikte, sadece yeni iPad’lerin değil, aynı zamanda Apple Pencil 3 ve yeniden tasarlanmış bir Magic Keyboard’un da tanıtılması bekleniyor. Yeni Magic Keyboard, iPad’ini iş için kullananlar için daha dizüstü bilgisayar benzeri bir deneyim sunabilir.

Söylentiler ayrıca, yeni iPad’lerin bazı heyecan verici özellikler getireceğini gösteriyor. Özellikle, iPad Pro’nun OLED ekran ve güçlü bir M3 çip ile yeniden tasarlanarak önemli bir performans artışı sunabileceği konuşuluyor. iPad Air’in ise mevcut tasarımını koruyabileceği ancak Apple M2 çipe yükseltilebileceği belirtiliyor.

Tüm bu sızıntılar, Apple’ın yaklaşan iPad serisi için heyecan verici bir döneme girdiğini gösteriyor. Resmi tanıtım için Mayıs ayını beklemeye devam ediyoruz. Bakalım Apple cephesi ne gibi yeniliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil Apple Pencil gecikti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!