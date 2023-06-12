Samsung, Ekim ayı civarında Çin’de W serisi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Görünüşe göre bu yıl da farklı olmayacak çünkü Samsung W24 serisi akıllı telefonlar zaten Çin’in 3C sertifikasını geçmiş durumda.

Çin Zorunlu Sertifikasyon (3C) yetkilisi, yakında çıkacak olan iki Samsung akıllı telefonu, yani SM-W9024 ve SM-W7024 için onay verdi. Listeye göre Samsung, her iki cihaz için de 11V/2.25A şarjı destekleyen bir EP-TA800 şarj cihazı sağlayacak. Bu da her iki modelin de 25W şarj yeteneği sunmasının beklendiğini gösteriyor.

Ekim ayı civarında muhtemelen SM-W9024 ve SM-W7024 modellerine karşılık gelen Samsung W24 ve Samsung W24 Flip’in çıkışına tanık olacağız.

Bu cihazlar, sırasıyla Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5’in birinci sınıf yeniden markalanmış sürümleri olacak şekilde ayarlanacak. Tipik olarak Samsung, bu telefonların piyasaya sürülmesi için China Telecom ile işbirliği yapıyor. Galaxy W23, W24 ve W24 Flip gibi önceki W serisi modeller gibi, hayır işleri için para toplamak amacıyla satılacaklar. Henüz piyasaya çıkmadıkları için Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5’in fiyatları ve detaylı özellikleri resmi olarak açıklanmadı.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra FCC’de Listelendi

Samsung geçtiğimiz günlerde merakla beklenen Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 telefonları için lansman etkinlikleri düzenlemeyi planladığını açıklamıştı. Kore lansman etkinliğinin Temmuz ayının son haftasında gerçekleşmesi planlanıyor. Ancak, 11 Ağustos’ta ABD ve Kanada pazarları için lansman etkinliklerinin planlandığını belirtmekte fayda var.