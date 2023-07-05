Tablet piyasası oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda Apple ve Samsung gibi büyük oyuncular bulunuyor. Çinli markalar ise yeni tabletlerini piyasaya sürerek bu pazardan kendilerine pay çıkarmaya çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung, Galaxy Tab S9+ isimli yeni tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylar haberde.

NBTC sertifikasyon sitesinde görüntülen Galaxy Tab S9+ SM-X816B model numarasına sahip olacak. Bunun haricinde NBTC sertifikası bizlere daha fazla bilgi sunmuyor.

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy Tab S9+ kaputun altında bu senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti bulunacak. Bu yonga setine kaç GB RAM ve kaç GB dahili depolamanın eşlik edeceği bilinmiyor. Galaxy Tab S9+ 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip bir bataryadan güç alacak. Bu bataryanın kaç mAh olacağı da şimdilik gizemini koruyor.

Ekran tarafında ise Galaxy Tab S9+ 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın büyüklüğü veya çözünürlüğü de şimdilik bilinmiyor. Ekran paneli tarafında ise OLED bir ekran paneli bulunacak.

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Galaxy Tab S9+’ın lansmanının 26 veya 27 Temmuz tarihlerinde yapılması bekleniyor. Samsung’un yeni tableti olacak olan Galaxy Tab S9+ hakkında şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.