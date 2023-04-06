Android tablet pazarı akıllı telefonlar kadar popüler olmasa da, birçok güçlü modele ev sahipliği yapıyor. Samsung, her türlü ihtiyaca yönelik bir dizi cihaz sunarak bu pazarı domine etmiş durumda. Geçtiğimiz yıl, dizüstü bilgisayar sınıfı üretkenlik isteyen kullanıcıları Galaxy Tab S8 Ultra ile radarına alan Güney Koreli şirket, bu yılın sonlarına doğru Galaxy Tab S9 Ultra modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgiler, Galaxy Tab S9 Ultra’nın iPad Pro’ları kıskandıracak özelliklerini gözler önüne sürüyor!

Devasa Ekran, Snapdragon 8 Gen 2, 18 GB Bellek ve Dahası!

Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe’e göre, Samsung’un yaklaşmakta olan üst seviye tableti özel bir yonga seti, bellek kapasitesi artışı ve IP68 su ve toza dayanıklılık özelliğiyle beraber geliyor. Önceki raporlarda belirtildiği gibi, Galaxy Tab S9 Ultra, bu yılki Galaxy S23 serisinde yer alan özelliştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden gücünü alacak.

Galaxy Tab S8 Ultra’nın en üst donanım seviyesinde 16GB RAM seçeneği sunulmasına rağmen, bu versiyon mevcut modeller arasında en yüksek ve en pahalı seçenekti. Yeni bilgiler, Tab S9 Ultra’nın baz modelinde bile 16GB RAM kullanılacağını gösteriyor. Samsung 18 GB RAM‘e sahip sürümü de duyurabilir ancak bu henüz kesinleşmiş değil.

Belki de en heyecan verici yükseltme, Galaxy Tab S9 Ultra’nın toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesini alması olacaktır. Zira bu sertifika önceki nesillerde olmayan bir şeydi. Karşılaştırmak gerekirse, Apple’ın iPad Pro’su zaten IP68 derecesine sahip.

728 gram ağırlığı ile neredeyse taşınabilir ultrabook modellerinin ağırlığında olan tabletin arkasında 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 6 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası ve flaş bulunuyordu. Cihaz, özçekimler ve video görüşmeler için ise 12 Megapiksel geniş ve 12 Megapiksel ultra geniş açı olmak üzere iki ön kamerayla donatılmıştı. Ufak bir farklılık olarak yeni modelde 10 gram ağırlaşma bekleniyor.

Yeni model en büyük iyileştirmeyi yazılım ve performans konularında sunacak gibi görünüyor. Bizler de Samsung’un yeni tablet serisini merakla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: İşte Karşınızda Galaxy Tab S9 Plus! Tasarım Şahane!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy Tab S9 Ultra’nın özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!