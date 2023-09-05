Samsung, Galaxy Tab S9 serisini piyasaya sürdükten sonra, Fan Edition (FE) serisinin bir parçası olarak iki yeni tablet üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bu tabletlerin Samsung Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ olarak adlandırılacağı raporlar arasında yer alıyor. Yeni cihazların Hindistan gibi bir pazarda bile fiyatlarının oldukça yüksek olacağı sızıntılarla ortaya çıkmıştı ve şimdi benzer bir durumun AB pazarı için geçerli olabileceği söyleniyor. İşte Samsung’un uygun fiyatlı olacağı söylenen tabletlerinin asıl fiyatları!

Samsung Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ Avrupa Fiyatlarıyla Karşımızda!

Yakın tarihli bir rapora göre, Tab S9 FE+ Wi-Fi modelinin 128GB depolama alanı ve 8GB RAM’e sahip standart versiyonunun başlangıç fiyatı 749,99 euro olarak listeleniyor. Diğer yandan, Tab S9 FE’nin Wi-Fi özellikli sürümü içinse 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip versiyonun 549,99 eurodan başlaması bekleniyor.

Bu fiyatlarla birlikte, Galaxy Tab S9 FE’nin Samsung Exynos 1380 yonga seti ve 10.9 inçlik bir LCD ekranla geleceği iddia ediliyor. Ancak, bu fiyatlarla beraber müşteriler Snapdragon 8 Gen 2’li yeni canavar Galaxy Tab S9’a ya da şu sıralar indirime giren bir önceki neslin sevilen modeli Snapdragon 8 Gen 1’li Galaxy Tab S8’e yönelebilir.

Samsung’un Fan Edition serisi, uygun fiyatıyla nam salmış olsa da, yeni Tab S9’ların bu kadar güçlü özelliklere rağmen yalnızca 899 eurodan başlaması ve sözde Fan Edition modellerinin, ana seriye kıyasla pek de rekabetçi olmayan özelliklerle 700 euro sınırını aşan fiyatı gerçekten teknolojide ilginç bir döneme girdiğimizi gösteriyor.

Yine de, bu fiyatlar hala doğrulanmamış söylentilerden ibaret, bu yüzden bu bilgilere temkinle yaklaşarak, markanın resmi duyurusunu beklemekte fayda var. Samsung’un Galaxy Tab S9 FE ve Tab S9 FE+ modellerini AB pazarında nasıl konumlandıracağını ve hangi özellikleri sunacağını görmek için heyecanla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu modellerde Fan Edition iddiasını yansıtabiliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!