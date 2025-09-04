Galaxy Tab S11 resmi tanıtımına çok az bir süre kaldı. Peki Samsung’un bu yeni tableti beklentileri karşılayabilecek mi? Tasarımda nasıl yenilikler olacak, donanım tarafında hangi güncellemeler gelecek? Tab S11 fiyatı ve Tab S11 Ultra fiyatı Türkiye kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

Galaxy Tab S11 serisi özellikleri ve fiyatı belli oldu!

Galaxy Tab S11, dış görünüş açısından bir önceki seriye oldukça benzer bir çizgi sunuyor. Ancak ince detaylarda yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. Kenar çerçevelerinin biraz daha daraltılması, cihazın elde tutuşunu kolaylaştırırken ekranın daha geniş görünmesini sağlıyor.

Uygulamaların arayüzünde de tasarım odaklı güncellemeler mevcut; daha modern ikonlar ve daha akıcı geçişler göze çarpıyor. Donanım tarafında ise Samsung, bu seride MediaTek işlemciden güç almayı tercih etmiş durumda.

Bu, performans konusunda kullanıcıları tatmin edecek gibi görünse de, Türkiye’de özellikle oyun oynayan kullanıcıların merak ettiği nokta pil dayanıklılığı olacak. Çünkü Galaxy Tab S11 uzun süreli kullanımda ısı kontrolü ve şarj performansı ile fark yaratmayı hedefliyor.

Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra fiyatı ne kadar?

En çok konuşulan kısım ise kuşkusuz Galaxy Tab S11 fiyatı oldu. ABD’deki sızıntılara göre başlangıç fiyatı 128 GB depolama için 799.99 dolar seviyesinde. Bu fiyat, 256 GB versiyonda 859.99 dolara, 512 GB’lık modelde ise 979.99 dolara çıkıyor. Türkiye’ye geldiğinde kur farkı ve vergilerle fiyatların daha da yukarı çıkması kaçınılmaz görünüyor.

Model Depolama Fiyat (USD) Tab S11 128 GB $799.99 Tab S11 256 GB $859.99 Tab S11 512 GB $979.99 Tab S11 Ultra 256 GB $1,199.99 Tab S11 Ultra 512 GB $1,319.99 Tab S11 Ultra 1 TB $1,619.99

Üst seviye modeli merak edenler için Tab S11 Ultra fiyatı da dikkat çekici. 256 GB depolama alanı için 1.199.99 dolar, 512 GB için 1.319.99 dolar ve 1 TB kapasite için 1.619.99 dolarlık etiketler konuşuluyor. Türkiye’de bu fiyatların karşılığı oldukça yüksek olacağı için, Ultra modelin daha çok profesyonel kullanıcıları hedefleyeceği düşünülüyor.

Tab S11 ve Ultra versiyonunda kamera yerleşimi, önceki seriye kıyasla daha simetrik bir tasarıma sahip. Ayrıca şarj kutusu yerine manyetik bağlantı detaylarının geliştirilmesi, aksesuar kullanımını kolaylaştırıyor. Yeni arayüz, Samsung’un Galaxy ekosistemiyle daha uyumlu hale getirilmiş durumda.

Tab S11 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Samsung’un bu yeni hamlesi Türkiye’de kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!