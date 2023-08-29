Samsung, bir süre sadece amiral gemisi ürün lansmanlarına odaklandıktan sonra yeni giriş seviye tableti, Galaxy Tab A9 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre, Galaxy Tab A9’un yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu süreçte FCC, Bluetooth SIG, Safety Korea ve BIS India gibi platformlarda tabletlerin varlığı görülmüştü. Şimdi de, SM-X110 model numaralı Galaxy Tab A9, TDRA sertifikalarında da tespit edildi. Tanıtım dibimizde!

Samsung Galaxy Tab A9 Serisi Yakında Piyasada!

Geçtiğimiz hafta ise cihazın büyük ekranlı kardeşi Galaxy Tab A9+ 5G modeli, Galaxy Tab S9 FE serisi modelleriyle birlikte TDRA’da yer almıştı. Bugün ise küçük ekranlı modelin sertifikalarda yer almasıyla beraber artık tanıtıma sadece haftalar kaldığını anlıyoruz.

Henüz teknik detaylar tam olarak açıklanmasa da, sertifika listeleleri ve sızıntılar cihazlar hakkında birçok detayı ortaya çıkardı. Bu sızıntılara Galaxy Tab A9, Snapdragon 695 yonga seti ve Adreno 619 GPU ile donatılacak. Bu yonga setine 4GB RAM ve 64GB dahili depolamanın eşlik edeceği söyleniyor.

Android 13 tabanlı One UI 5.1 şletim sistemiyle geleceği söylenen modeli 15W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Tablet 210,7 mm uzunluğunda ve 124,7 mm genişliğinde tasarlanmış. Buradan ekranın yaklaşık 10.5 inç boyutunda olacağı anlaşılıyor.

Galaxy Tab A9, 3,5 mm ses jakı, LTE/WiFi, GPS ve Bluetooth gibi seçeneklere sahip olacak. Bu özellikler, kullanıcılara geniş bir bağlantı yelpazesi sunacak.

Galaxy Tab A9’un, 2021 Aralık ayında piyasaya sürülen Galaxy Tab A8’in halefi olarak gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, sızıntılar sayesinde tablet hakkında daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor. Samsung’un bu yeni tablet serisiyle kullanıcıların ilgisini çekmesi ve rekabetçi özellikler sunması bekleniyor.,

Vivo gibi rakipler de bu sırada Vivo Pad Air gibi güçlü rakiplerle pazardaki etkinliğini artırmış durumda. Bizler de tablet pazarının geleceğini yakından izliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy Tab A9 serisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!