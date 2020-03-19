Galaxy Tab A 8.4 2020 modelinin görseli sızdırıldı!

Samsung‘un bu yıl çıkardığı amiral gemisi telefon Galaxy S20 sorunlardan kurtulamıyor. Wifi, pil ve kamera konularında kullanıcılarından olumsuz deri dönüş alan firmanın şimdi ki derdi ise konum servisleri.

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Navigasyon uygulamaları verimli çalışmıyor.

Twitter üzerinden bir kullanıcının ilk olarak duyurduğu sorun, zamanla fark edilmeye başlandı. Şöyle ki, Samsung Galaxy S20 ailesinin fertleri konum servislerini tam anlamıyla çalıştıramıyor. Waze ve Google Maps gibi uygulamalar, Galaxy S20 cihazlarında zayıf ve yavaş bir şekilde çalışıyor. Tam konum verememe uygulamaların kitlenmesi gibi sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, telefonu yeniden başlatmanın bir çözüm olmadığını da kaydediyor. Bazı kullanıcılara göre 5G‘den LTE moda geçiş sorunu kısmen çözüyor. Ayrıca bu durum bazı karşısında bazı kullanıcılar cihazın konum servislerini bazı uygulamalar sayesinde teste tuttu. Bu testler sonucunda ise cihazın GPS modülünün uydu ile olan bağlantılarını güçlü kuramadığı resmileşti. Harita uygulamalarını verimli kullanamayan kullanıcılar merakla Samsung‘un yapacağı düzeltmeyi bekliyorlar.

Şu günler de Wifi, kamera ve batarya konularında yaşanan sıkıntılar için güncelleme yayınlayacak olan Samsung, bu navigasyon sorunu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre bu sorun yazılımsal. Yani Samsung, uzaktan bir güncelleme ile bu sorunu halledebilecek seviye de ancak daha önce bahsettiğimiz gibi, bu konuda bir açıklama yer almıyor. Aynı zamanda bu sorunun ülkemizde yaşanıp yaşanmadığı ile alakalı herhangi bir bildirim yapılmadı.