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Galaxy Tab A 8.4 2020 modelinin görseli sızdırıldı!
Samsung tarafından yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Galaxy Tab A 8.4 2020 modelinin görseli sızdırıldı. Söz konusu tabletin orta segmentte, bütçe dostu bir seçenek olarak gelmesi bekleniyor.
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Samsung’un yeni tabletinin Google Play Console’da karşımıza çıkmıştı. Yeni Galaxy Tab A 8.4 modeli şimdi ise ortaya çıkan render ile karşımızda. Samsung Galaxy Tab A 8.4 2020’nin AT&T versiyonunun render görüntülerini ve bazı temel donanım özelliklerini sosyal medyada VentureBeat editörü Evan Blass tarafından paylaşıldı.
Galaxy Tab A 8.4 2020’nin modelinin teknik özelliklerine bakarsak, 8.4 inç büyüklüğündeki ekranı, 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. SIM ve microSD kart tepsisine sahip tabletin önünde ise 5 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bulunuyor. Ayrıca tabletin arka tarafında 8 MP kamera yer alıyor.
Galaxy Tab A 8.4 2020’nin alt kenarında USB-C girişi ve stereo hoparlörler bulunuyor. Kulaklık jakı ise üst kenara yerleştirilmiş durumda. 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 7904 işlemciden güç alan tablet, 3 GB RAM’e sahip olması bekleniyor. Söz konusu tabletin 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle geleceği tahmin ediliyor.
Samsung’un yeni tableti Galaxy Tab A 8.4 2020 hakkında paylaşılan bilgiler şimdilik bunlar ile sınırlı. Güney Koreli şirketten henüz yeni tabletiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Yakın zamanda tanıtılması beklenen bütçe dostu olacağı tahmin edilen yeni tabletinin tanıtım tarihini henüz açıklamadı.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 şimdi de konum servisleri ile sorun yaşıyor.
Samsung‘un bu yıl çıkardığı amiral gemisi telefon Galaxy S20 sorunlardan kurtulamıyor. Wifi, pil ve kamera konularında kullanıcılarından olumsuz deri dönüş alan firmanın şimdi ki derdi ise konum servisleri.
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Navigasyon uygulamaları verimli çalışmıyor.
Twitter üzerinden bir kullanıcının ilk olarak duyurduğu sorun, zamanla fark edilmeye başlandı. Şöyle ki, Samsung Galaxy S20 ailesinin fertleri konum servislerini tam anlamıyla çalıştıramıyor. Waze ve Google Maps gibi uygulamalar, Galaxy S20 cihazlarında zayıf ve yavaş bir şekilde çalışıyor. Tam konum verememe uygulamaların kitlenmesi gibi sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, telefonu yeniden başlatmanın bir çözüm olmadığını da kaydediyor. Bazı kullanıcılara göre 5G‘den LTE moda geçiş sorunu kısmen çözüyor. Ayrıca bu durum bazı karşısında bazı kullanıcılar cihazın konum servislerini bazı uygulamalar sayesinde teste tuttu. Bu testler sonucunda ise cihazın GPS modülünün uydu ile olan bağlantılarını güçlü kuramadığı resmileşti. Harita uygulamalarını verimli kullanamayan kullanıcılar merakla Samsung‘un yapacağı düzeltmeyi bekliyorlar.
Şu günler de Wifi, kamera ve batarya konularında yaşanan sıkıntılar için güncelleme yayınlayacak olan Samsung, bu navigasyon sorunu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Edinilen bilgilere göre bu sorun yazılımsal. Yani Samsung, uzaktan bir güncelleme ile bu sorunu halledebilecek seviye de ancak daha önce bahsettiğimiz gibi, bu konuda bir açıklama yer almıyor. Aynı zamanda bu sorunun ülkemizde yaşanıp yaşanmadığı ile alakalı herhangi bir bildirim yapılmadı.
Akıllı Telefonlar
Honor 30S, 30 Mart’ta geliyor!
Geçtiğimiz hafta birkaç farklı renk seçeneğiyle görülen Honor 30S modelinin lansman tarihi belli oldu. Cihaz, 30 Mart tarihinde resmi lansman ile tanıtılacak. Tanıtım tarihi, Çin sosyal ağı Weibo üzerinden duyuruldu. Duyurulan mesajda ayrıca Honor 30S‘in 5G destekli olacağı doğrulandı.
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Honor 30S hangi özellikler ile birlikte gelecek?
Elimizde telefonun özellikleriyle ile ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, Honor tarafından paylaşılan bir görüntüye göre Honor 30S çentiksiz bir ekran ile gelecek. Geçtiğimiz haftalarda cihazla ile ilgili çeşitli sızıntılar paylaşmıştık. Bunlardan başlıcaları cihazın Kirin 820 SoC ile birlikte gelecek olmasıydı. Kirin 820, 5G destekli bir yonga seti olması ile orta segmentte oldukça rekabetçi bir yonga seti olarak görünüyor. Bunun haricinde hem elimizdeki renderlardan hem de sızıntılardan cihazın dörtlü kamera dizilimine sahip olacağını biliyorduk.
Honor 30S, tasarım olarak V30 serisine benzemekle birlikte ona ek olarak arka tarafta yeni bir modül bulunduruyor. Cihazın şarj özelliğine gelicek olursak, 10V ve 4A olmak üzere 40W‘lık bir hızlı şarj ile gelecek. Geçtiğimiz günlerde sızan birkaç görüntü ile birlikte cihazın beyaz ve turuncu olmak üzere en az iki farklı renk seçeneği ile geleceği doğrulanmıştı.
Cihaz ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgiye ulaşmayı umuyoruz.
Akıllı TV
Philips TV & Sound, 7 farklı üründe 7 Red Dot ödülü kazandı!
Philips TV & Sound markası 7 farklı adet ürününde 7 Red Dot ödülü kazanmayı başardı. Marka, özellikle Avrupai tasarım ve malzeme kalitesi yüksek ürünleriyle dikkat çekiyor.
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Şirket, dünya çapındaki markaların tasarım inovasyonunu ölçen uluslararası kusursuzluk sertifikası Red Dot ödülü için 50 farklı kategoriden, 5500’den fazla ürün yarıştı. Tasarımlar, 40 profesyonel jüri üyesi tarafından ‘inovasyon derecesi, fonksiyonellik, form kalitesi, ekolojik uyumluluk ve dayanıklılık’ başlıkları altında oylandı.
TP Vision Baş Tasarımcısı Rod White; ‘’Avrupa dizaynı odaklı tasarım takımımız sayesinde aldığımız ödüllerden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Tasarım dilimiz rakiplerimizden biraz farklı. Ürünlerimiz yalnızca performans odaklı değil. Başarımız; ürünlerimizin kullanıcılarına yaşattığı deneyim ve o ürüne sahip olmaktan kaynaklı mutlulukla da orantılı. Kazandığımız ödüller de gösteriyor ki Red Dot uzmanları da bizimle aynı fikirde.’’dedi.
Philips TV & Sound, Red Dot Ödüllü Ürünleri:
Philips OLED855 TV
Görüntü ve ses kalitesi standardını belirleyen en yeni OLED855 TV, eşsiz, cesur ve minimal stand mimarisiyle üstün görüntü kalitesini deneyimletmek amacıyla tasarlandı.
OLED855, modern evlere yakışacak ve izleyicisine ayrıcalıklı ve üst düzey kalitede bir izleme deneyimi yaşatmak amacıyla birinci sınıf malzemeler ve kaplamalardan üretildi.
Philips Fidelio X3 & L3 Kulaklıklar
Seçkin(Premium) Fidelio markasının geri dönüşü Fidelio X3 model kablolu kulak üstü kulaklık ve IFA’da piyasaya sürülecek olan Fidelio L3 kablosuz kulak üstü kulaklıklarla oldu. Iki ürün de kullanıcısına yüksek ses deneyimi vadediyor.
Başarılı performans ve üst düzey tasarıma sahip X3 ve L3, Fidelio markasının orjinal üst düzey performanslı kulaklıklarının eskiden gelen tasarım mimarisini yeniden yorumlayan iki ürün.
Hafif çelik çerçevesi, Kvadrat malzemeleri ve Muirhead derisiyle Philips TV & Sound’ın Avrupa dizayı tasarım dilini birebir yansıtıyor.
Philips TAT8505 TWS Aktif Gürültü Önleyici Kulaklık
Önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek olan TAT8505, siyah renkli, kompakt ve ergonomik. Ürünün şarj aleti ve yedek pili de adeta mücevher gibi kullanıcısına sunuluyor.
Philips Bluetooth Hoparlör Serisi
Dikey veya yatay olarak kullanılabilen, dikdörtgen tasarımlı, dokunmatik hoparlörler metal bitişli ve elde kolayca taşınabilen özellikte.