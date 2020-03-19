Test
EN İYİ SES HANGİ TELEFONDA? #2 (Note 8 Pro, Mi 9T, Meizu 16th, Nova 5T, Realme 5 Pro)
Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de en iyi ses testinin yeni versiyonu için toplandık.
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Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T, Meizu 16th, Huawei Nova 5T ve Realme 5 Pro cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.
Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.
Bu en iyi ses testinde tüm cihazlarda dinleme işlemi Google Müzik uygulaması ile hiçbir özel yapılmadan gerçekleşti.
Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 vs. Xiaomi Mi Note 10 Pro kamera kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 ile Xiaomi Mi Note 10 Pro modellerinin kamera performans kıyaslama videosu ile karşınızdayız.
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Xiaomi Mi Note 10 Pro modelini temin eden TürkMi‘ye teşekkür ederiz. Eğer siz de Mi Note 10 Pro modeline sahip olmak isterseniz PTT mağazalarında yer alan TürkMi kiosklarından satın alabilirsiniz.
108 MP değerinde kameraya sahip olan ilk telefon modelleri Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro, özellikle 108 MP lensindeki 7P ve 8P lens farkıyla merak ediliyordu. Biz de bu videoda özellikle ana kamera ile çekilen 108 MP lens farkına değinmek için kıyaslama hazırladık.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…
Test
Oppo Find X2 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #17
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimizde lidere ortak olan Oppo Find X2 Pro modelini selamlıyoruz.
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48 MP ana ve diğer üç kamerasıyla gelen Find X2 Pro, DxOMark’ın test merkezinde 124 puan alarak hem fotoğrafta (134) hem videoda (104) en yüksek puanları toplamayı başardı. Peki nasıl bu kadar iyi bir puan alabildi? En yakın rakibi Xiaomi Mi 10 Pro ve benzer kamera yapısına sahip Huawei Mate 30 Pro’dan ne gibi artıları var. Bu videomuzda değerlendiriyoruz.
İyi seyirler…
Oppo Find X2 Pro kamera özellikleri
Arka
- 48 MP, f/1.7, 25mm (ana), OIS
- 13 MP, f/3.0, 129mm (persikop), 5x optik yakınlaştırma, OIS
- 48 MP, f/2.2, 17mm (ultra geniş)
Ön
- 32 MP, f/2.4
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (960 fps)
- HDR
Test
EN İYİ SES HANGİ TELEFONDA? (Mate 30 Pro, Oppo Reno 2, S10+, Mi Note 10, Honor 20)
Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de farklı bir ses testi için toplandık.
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Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy S10+, Xiaomi Mi Note 10, Honor 20 ve Oppo Reno 2 cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.
Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.