2020 yılının Eylül ayına dönelim. Apple AirTag’lerini piyasaya sürmüş. Birçok insan bunun ne işe yarayacağını düşünüyor. Aradan birkaç ay geçtikten sonra 2021 yılının Mart ayına gelmişiz. Apple’dan geri kalmak istemeyen Samsung, Apple’ın AirTag’ine benzer yeni ürününü piyasaya sürüyor. Samsung Galaxy Smart Tag ve Samsung Galaxy Smart Tag+. Geldiğimiz noktada bugün ise aradan iki yıl geçtikten sonra Samsung, Galaxy Smart Tag 2 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Galaxy Smart Tag 2, Bluetooth SIG sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Bir önceki nesilde Bluetooth 5.1 teknolojisi kullanılıyordu. Yeni nesil olacak olan Smart Tag 2’de Bluetooth 5.3 kullanılacak.

Şimdilik elimizde daha fazla bilgi bulunmuyor. Samsung’un Galaxy Smart Tag 2’yi Temmuz ayında yapacağı Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 de tanıtılacak.

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy Z Flip 5, 3.8 inç büyüklükte bir kapak ekranına sahip olacak. Bu sızıntıdan önce Sammobile kaynaklı bir sızıntıda kapak ekranının bir önceki nesilden hatırı sayılır bir şekilde büyük olacağı söylenmişti.

Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı, Oppo Find N2 Flip’in 3,26 inç büyüklüğündeki kapak ekranından daha büyük olacak. Bunun yanı sıra son sızıntılarda kapak ekranının Find N2 Flip’inkine benzer boyutta olduğu söylenen Vivo X Flip’in kapak ekranından da daha büyük olacak gibi görünüyor.