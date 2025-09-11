Akıllı telefon pazarının amiral gemisi modelleri arasında süregelen rekabet, özellikle kamera özelliklerinde kendini gösteriyor. Bu rekabetin önemli oyuncularından biri olan Samsung, merakla beklenen Galaxy S26 Ultra modeliyle ilgili ortaya çıkan son sızıntıyla teknoloji dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Telefonun telefoto lenslerinden birinde yaşanacağı iddia edilen potansiyel bir düşüş, kullanıcıları ve sektör uzmanlarını ikiye böldü. Bu durum, Galaxy S26 Ultra modelinde kamera performansı konusunda beklentileri yükselten tüketicilerde hayal kırıklığına neden olabilir.

Galaxy S26 Ultra İçin Sürpriz Karar: Samsung Kamera Donanımında Geri Mi Adım Atıyor?

Ünlü duyumcu Ice Universe’in paylaştığı son bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra modelinin 3x optik zoom sağlayan telefoto kamerası, beklenenin aksine daha küçük bir sensöre sahip olabilir. Söylentilere göre, bu lens 1/3.94 inç boyutunda bir sensör ve 1.0 µm piksel kullanacak ve 12 MP çözünürlük sunacak. Bu teknik özellikler, Galaxy S25 Ultra modelindeki Sony IMX754 sensörüne kıyasla (1/3.52 inç boyutunda, 1.12 µm piksel) kağıt üzerinde bir gerileme anlamına geliyor.

Her ne kadar bu farklılıklar küçük gibi görünse de, akıllı telefon kameraları için sensör boyutu ve piksel aralığı, yakalanan ışık miktarını doğrudan etkilediği için görüntü kalitesini büyük oranda belirliyor. Daha küçük bir sensör ve piksel aralığı, özellikle düşük ışık koşullarında daha az ışık alacağı için performans düşüşüne yol açabilir. Bu durum, Samsung’un Galaxy S26 Ultra için kamera stratejisi hakkında ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Galaxy S26 Ultra modelinin ana kamera kurulumunda ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Önceki modelde yer alan 200 MP geniş açılı ve 50 MP ultra geniş açılı ana kameraların aynı kalacağı düşünülüyor. Öte yandan, 50 MP 5x periskop telefoto lensinin de rekabetçi kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Ancak akıllı telefon pazarındaki rakipler, Apple’ın iPhone 17 Pro modeliyle 48 MP 5x telefoto lens sunması ve bazı Çinli amiral gemisi modellerinin Sony’nin yeni 200 MP sensörünü kullanacağı söylentileriyle hızla ilerliyor. Bu rekabet ortamında, Samsung’un Galaxy S26 Ultra için kamera donanımında potansiyel bir geri adım atması, markanın zirvedeki konumunu zorlayabilir.

Önceki dedikodularda Samsung’un 50 MP 4x telefoto lense geçiş yapmayı değerlendirdiği ancak teknik ve zamanlama sorunları nedeniyle bu planın rafa kalktığı iddiaları da bu konuyu destekliyor. Öte yandan, 200 MP telefoto lensin ise maliyet açısından Galaxy S26 Ultra modeline entegre edilmesinin çok pahalı olduğu konuşuluyor.

Tüm bunlar, Samsung’un Galaxy S26 Ultra için bir nevi zor bir denge arayışında olduğunu gösteriyor. Donanımda yaşanan bu potansiyel düşüşün, yazılım ve görüntü işleme algoritmalarındaki iyileştirmelerle telafi edilip edilmeyeceği merak konusu. Ancak amiral gemisi kamera yarışında tek başına yazılımın yeterli olup olmayacağı, bu Galaxy S26 Ultra modelinin başarısı için kritik bir soru işareti olarak duruyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 şarj hızı değişmeyecek! Samsung ne yapıyor?

Siz Galaxy S26 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.