Teknoloji dünyası, Samsung’un bir sonraki amiral gemisi serisi olan Galaxy S26 için nefesini tutmuş durumda. Her yeni modelde olduğu gibi, bu seride de devrimsel yenilikler beklenirken, son gelen sızıntı bilgileri bazı konularda beklentilerin karşılanamayabileceğini gösteriyor. Özellikle batarya ve şarj teknolojileri tarafında ortaya atılan iddialar, Samsung tutkunlarını şimdiden ikiye bölmüş durumda. Görünen o ki Galaxy S26 serisi, şarj hızı konusunda rakiplerinin gerisinde kalmaya devam edebilir.

Galaxy S26 Şarj Konusunda Hayal Kırıklığı Yaratabilir: Beklentiler Boşa Mı Çıkıyor?

Güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre, serinin iddialı modelleri olması beklenen Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Edge, şarj hızı konusunda bir önceki seriyle aynı kaderi paylaşacak. İddialara göre her iki model de yalnızca 25W hızlı şarj desteği sunacak. Bu durum, daha önce Pro modelinin 45W şarj desteği ile geleceğine dair çıkan güçlü söylentilerle tamamen çelişiyor ve teknoloji meraklıları için büyük bir hayal kırıklığı anlamına geliyor.

Şarj hızlarına ek olarak, cihazların batarya kapasiteleri de sızdırıldı. Söylentilere göre Galaxy S26 Pro modelinde 4.300 mAh, Galaxy S26 Edge modelinde ise 4.200 mAh kapasiteli bir pil yer alacak. Bu kapasiteler günümüz standartları için yeterli görünse de, 25W hızlı şarj gibi bir teknolojiyle bu pillerin dolum süresi, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Samsung’un Galaxy S26 ailesinde standart modelin yerini Pro’nun, Plus modelinin yerini ise Edge’in alması bekleniyor.

Samsung’un yaklaşan amiral gemisi serisinin toplamda üç modelden oluşması bekleniyor: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve serinin en güçlüsü olacak Galaxy S26 Ultra. Ultra modelinin şarj ve batarya özellikleriyle ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da, Pro ve Edge modellerindeki bu olası geri adım, markanın rekabetteki konumunu zora sokabilir. Rakiplerinin 100W ve üzeri şarj hızlarına ulaştığı bir dönemde, Galaxy S26 gibi premium bir serinin 25W ile sınırlı kalması, markanın inovasyon konusundaki imajını zedeleyebilir.

Sonuç olarak, teknoloji severlerin büyük bir heyecanla beklediği Galaxy S26 serisi, daha tanıtılmadan ciddi bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarj hızlarında beklenen atılımın gerçekleşmemesi, Samsung’un yeni amiral gemisi ailesinin en çok eleştirilen yönlerinden biri olabilir. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak yeni bilgiler, Galaxy S26 serisinin kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

