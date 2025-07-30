Samsung‘un teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra, çıkış tarihi yaklaşırken sızıntılarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle cihazın kalbinde yer alacak olan yonga seti hakkında ortaya çıkan son bilgiler, sektörde büyük heyecan yaratmış durumda. Cihazın yazılım kodlarındaki ipuçları, Qualcomm’un en yeni ve güçlü yonga setiyle gelebileceğini işaret ediyor. Bu durum, mobil işlemci pazarında dengeleri değiştirebilecek potansiyel bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Geleceğin Amiral Gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra İçin Çip Dedikoduları Kızışıyor!

Son bilgilere göre, Samsung Galaxy S26 Ultra‘nın yazılımında “qcom, pmk8850” referansı dikkat çekiyor. Bu tanımlayıcı, yaklaşan Ultra modelinin Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2 yongasıyla güçlendirilebileceğine dair önemli bir ipucu sunuyor. Önceki model olan S25 Ultra’da kullanılan Snapdragon 8 Elite yongası “SM8750” tanımlayıcısına sahipti. Bu durum, “pmk8850” kodunun potansiyel bir halef olabileceğini gösteriyor.

Ancak, “pmk” kısaltmasının ne anlama geldiği henüz tam olarak netleşmiş değil. Bazı çevreler, bunun Samsung’un kendi üretimi olan 2 nm yonga çeşidine işaret edebileceğini öne sürerken, bu konuda kesin bir açıklama bulunmuyor. Her ne olursa olsun, bu sızıntı, Snapdragon işlemcili başka bir Ultra modelinin yolda olduğunu kuvvetle düşündürüyor ve Samsung Galaxy S26 Ultra‘nın gücüne güç katacağını vurguluyor.

Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinin yenilenmiş bir Oryon CPU ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Standart versiyonda saat hızlarının 4,6 GHz’e kadar çıkacağı, “for Galaxy” sürümünde ise bu hızın 4,74 GHz’e ulaşabileceği konuşuluyor. Bu da muhtemelen donanım yazılımında “pmk8850” olarak etiketlenen sürüm olacak. İlk performans tahminleri, önceki nesle kıyasla %25’e kadar daha iyi genel performans ve sektör lideri GPU yetenekleriyle önemli bir sıçrama vadetiyor.

Bu durum, oyun deneyimi ve çoklu görev performansında ciddi iyileşmeler anlamına geliyor. Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinin eylül ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Bu yonga seti, Samsung Galaxy S26 Ultra‘nın performansını en üst düzeye taşıyacak kilit unsurlardan biri olacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra‘ya dair diğer söylentiler de oldukça heyecan verici. Cihazın geliştirilmiş parlaklık ve renk doğruluğuna sahip, devasa 6,9 inç OLED ekran ile gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise daha geniş diyafram açıklığına sahip 200 MP ana kamera ve 50 MP 5x periskop zoom lens dikkat çekiyor.

Depolama ve bellek seçenekleri de oldukça cömert olacak; alıcılar 12 GB veya 16 GB RAM seçeneklerine sahip olabilecekler. 5.000 mAh’lik güçlü bir batarya ve daha hızlı 60W şarj özelliği, günlük kullanımda önemli iyileşmeler sağlayacak. Telefonun boyutuna rağmen, önceki Ultra modellerine göre daha ince ve hafif olduğu ve elde daha rahat bir his sunduğu da konuşulanlar arasında. Bu özellikler, Samsung Galaxy S26 Ultra‘yı mobil teknoloji pazarında iddialı bir konuma taşıyacak.

Yazılım tarafında da önemli yenilikler bekleniyor. Samsung’un One UI 8.5 yazılımının, görevlerde yardımcı olmak, fotoğrafçılığı geliştirmek ve günlük kullanımı kolaylaştırmak için tasarlanmış araçlarla daha gelişmiş yapay zeka (AI) özellikleri sunması bekleniyor. Bu yapay zeka entegrasyonları, Samsung Galaxy S26 Ultra‘nın kullanıcı deneyimini daha akıllı ve sezgisel hale getirecek.

Samsung Galaxy S26 Ultra, hem donanım hem de yazılım anlamında mobil teknolojinin sınırlarını zorlayacak gibi görünüyor ve kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Tüm bu özellikler, Samsung Galaxy S26 Ultra‘yı yılın en çok beklenen cihazlarından biri haline getiriyor.

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