Yeni Galaxy S26 serisi için heyecan artarken, ortaya çıkan prototip görselleri büyük tartışma yarattı. Peki Galaxy S26 ailesi gerçekten nasıl bir tasarım anlayışıyla gelecek? S26 Pro tasarımı ve S26 Ultra tasarımı kullanıcıları tatmin edecek mi, yoksa Samsung riskli bir deneme mi yapıyor?

Galaxy S26 serisi tasarımı sızdırıldı!

Galaxy S26 serisinin sızdırılan maket görselleri sosyal medyada paylaşıldı ve cihazların arka panelleri ilk kez bu kadar net şekilde görüldü. Görsellerde üç farklı model dikkat çekiyor: Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra. Bilmeyenleriniz için, Samsung baz modeli S26 Pro ismiyle piyasaya sürecek gibi duruyor.

En dikkat çekici farklardan biri, S26 Pro tasarımı ve S26 Ultra tasarımı üzerinde yer alan kamera adası. Bu detay, önceki serilerden farklı olarak daha köşeli ve belirgin bir yapıya sahip. Özellikle Edge modelinde kamera diziliminin Apple’ın yeni iPhone serisine benzediği yorumları yapılıyor.

Paylaşılan görsellerde, üç cihazın da kamera düzeni oldukça belirgin çizgilerle işlenmiş. Samsung S26 Ultra tasarımı önceki modelle kıyaslandığında fazla değişiklik göstermese de, lenslerin yerleşimi daha dengeli hale getirilmiş. S26 Pro tasarımı ise daha sade çizgilerle kullanıcıya “klasik ama güçlü” bir his vermeyi amaçlıyor.

Samsung S26 Edge’de ise flaşın sensörlerin altından yan tarafa taşınmış olması göze çarpıyor. Bu değişiklik, kamera performansına doğrudan etki edebilir. İddialara göre Samsung, Samsung S26 Edge modelinde cihazın kalınlığını 5.5 mm seviyesine çekmeye çalışıyor.

Eğer bu doğruysa, daha ince gövdeye rağmen 4.200 mAh bataryanın kullanılması önemli bir mühendislik başarısı olacak. Türkiye’deki kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan biri batarya performansı olduğu için, bu yenilik özellikle ilgi çekici görünüyor.

Şunu da unutmamak gerekiyor: sızdırılan bu görseller resmi cihazlar değil, maket prototipler. Ancak bugüne kadar yapılan benzer sızıntıların çoğu doğru çıktığı için, Samsung S26 ailesinin büyük oranda bu tasarımla geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Samsung S26 serisinin tasarımını beğendiniz mi, yoksa Samsung’un önceki çizgisi daha mı iyiydi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!