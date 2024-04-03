Samsung‘un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S25 serisinin gelişmiş yapay zeka işlevleri için Google TPU ile güçlendirilmiş Exynos 2500 yonga setini kullanacağı bildiriliyor. İçeriden gelen bilgilere göre, Samsung, Google’ın Tensör İşleme Birimi (TPU) dahil olmak üzere yapay zeka yeteneklerini artırmak için Exynos 2500’ü tercih ediyor.,

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Bu son gelişme, Samsung’un yapay zeka alanındaki çabalarını güçlendirmeyi amaçlayan bir stratejinin parçası olarak görülüyor. Galaxy S25’in Exynos 2500 yonga setiyle donatılmasıyla, cihazın yapay zeka işlemlerinde önemli bir performans artışı yaşaması bekleniyor.

Google TPU’lu Exynos 2500, Samsung’un süregelen çip geliştirme çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şirket, Exynos 2200’den Exynos 2400’e kadar sürekli olarak geliştirdiği sinir ve dijital sinyal işlemcilerine Google TPU’yu entegre etmek suretiyle yapay zeka yeteneklerini artırmayı hedefliyor.

Raporlara göre, Galaxy S25’in Exynos 2500 SoC’si, önceki versiyonlardan farklı olarak bir G-NPU, bir S-NPU ve yeni bir TPU bileşeni içerebilir. Bu bileşenlerin bir araya getirilmesi, yapay zeka performansını optimize etmeyi ve kullanıcılara daha akıllı ve etkili bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca, Samsung’un One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte Galaxy AI Modeli ve Android Makine Öğrenim Arayüzünün Galaxy S25 ile sorunsuz bir şekilde entegre çalışacağı belirtiliyor. Bu sayede, kullanıcılar yapay zeka destekli özelliklerden daha verimli bir şekilde yararlanabilecekler.

Exynos 2500’ün teknik özelliklerine ilişkin sızıntılar, çipin 3,3 GHz ~ 3,2 GHz Cortex X5 Prime Core’a sahip on çekirdekli bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Şirketin gelişmiş 3nm GAA süreci üzerine inşa edilen Exynos 2500, Exynos 2400’e kıyasla daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak. Bu, Exynos 2500’ün tek bir G-NPU’ya sahip olmasını ve Exynos 2400’ün hem G-NPU hem de S-NPU yeteneklerine sahip olmasını bekleniyor.

Samsung’un Galaxy S25’in yapay zeka yeteneklerini güçlendirmek için Google TPU’lu Exynos 2500 yonga setini kullanma kararı, şirketin rekabetçi akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni teknoloji, kullanıcılara daha akıllı ve daha hızlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.