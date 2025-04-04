Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra için heyecan verici detaylar netleşmeye başladı. Akıllı telefon dünyasında uzun güncelleme süreleri artık lüks değil ihtiyaç haline gelirken, S25 Ultra bu konuda çıtayı epey yukarı taşıyor. Peki, Galaxy S25 Ultra kaç yıl güncelleme alacak? Güncellemeler ne kadar sürecek?

Galaxy S25 Ultra kaç yıl güncelleme alacak?

Gelen bilgilere göre Galaxy S25 Ultra tam 8 yıl boyunca Android güncellemeleri alacak. Bu kapsamda telefonun, Android 23 sürümüne kadar resmi destek göreceği ifade ediliyor.

Ayrıca S25 Ultra güncelleme tarafında sadece işletim sistemi değil, güvenlik güncellemeleri de ihmal edilmeyecek. Öyle ki, cihaz Ocak 2032’ye kadar güvenlik yamalarını almayı sürdürecek.

Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonlar için Qualcomm’un daha önce yaptığı açıklama da bu bilgileri destekliyor. Şirket, bu platformu kullanan tüm cihazların genişletilmiş güncelleme süresinden faydalanacağını belirtmişti.

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S25 Ultra sunduğu uzun güncelleme desteğiyle kullanıcıların yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Yeni bir telefon almak isteyenler için dayanıklılık ve uzun süreli yazılım desteği artık büyük önem taşıyor.

S25 Ultra ise sunduğu bu avantajla uzun yıllar boyunca güvenle kullanılabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor. Güncelleme süresi sayesinde cihaz, tercih listelerinde üst sıralarda yer alabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S25 Ultra gibi 8 yıl güncelleme garantisi sunan telefonlar sizce ne kadar ilgi çeker? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı ve teknoloji dünyasından sıcak gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!