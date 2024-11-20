Galaxy S25 Slim hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Samsung’un merakla beklenen yeni modeli Galaxy S25 Slim, kamera özellikleri ile teknoloji dünyasında şimdiden büyük bir ilgi topluyor. Son çıkan sızıntılara göre bu cihaz, tam 200 MP ana kameraya sahip olabilir. Ayrıca Samsung’un yeni geliştirdiği periskop kamera teknolojisi ile donatılacağı da iddialar arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, Samsung’un kamera performansını bir üst seviyeye taşıyabileceğini gösteriyor.

İçindekiler Galaxy S25 Slim Kamera Teknolojisinde Yeni Dönem

Galaxy S25 Slim Kamera Teknolojisinde Yeni Dönem

Yapılan açıklamalara göre, Galaxy S25 Slim‘in kamera modülünde Samsung’un en son teknoloji ürünü olan ISOCELL HP5 sensörü kullanılacak. 200 MP çözünürlüğe sahip bu ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı ISOCELL JN5 sensör ve 3.5x optik zoom yapabilen bir periskop telefoto kamera eşlik edecek. Bu kamera kombinasyonu, özellikle mobil fotoğrafçılıkta ileri seviye deneyimler sunmayı hedefliyor. Özellikle Türkiye’deki teknoloji meraklıları, bu güçlü kamera özelliklerini heyecanla bekliyor.

Samsung’un Galaxy S25 Slim modelinde kullanabileceği iddia edilen bir diğer teknoloji ise ISOCELL ALoP (All Lenses on Prism) kamera sistemi. Bu sistem, lenslerin yerleşimini değiştiren ve geleneksel periskop tasarımını tersine çeviren bir yapı sunuyor. Prizmanın arkasında dikine yerleştirilen lensler yerine, önüne yatay yerleştirilen bu yeni dizilim sayesinde kamera çıkıntıları ciddi oranda azaltılacak. Türkiye’deki kullanıcılar için bu ince tasarım, özellikle taşınabilirlik ve estetik açıdan büyük bir avantaj sağlayabilir.

Galaxy S25 Slim‘in piyasaya çıkış tarihi olarak 2025’in ikinci çeyreği işaret ediliyor. Samsung, bu modelin başarısına göre Galaxy S26 serisinin tasarımını da bu yeni teknolojiye göre şekillendirebilir. Özellikle Türkiye’deki kullanıcıların, ince ve güçlü bir kamera sistemine sahip bu modelin piyasaya çıkmasını merakla beklediği söylenebilir.

Galaxy S25 Slim, hem kamera özellikleri hem de ince tasarımıyla Türkiye’deki teknoloji severler arasında şimdiden konuşulmaya başlandı. Samsung’un bu modelle büyük bir başarı yakalayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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