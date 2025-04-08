Galaxy S25 Edge, daha tanıtılmadan teknoloji gündemini sallamaya başladı. Amiral gemisi sınıfında yer alacak olan Samsung S25 Edge, sadece donanım gücüyle değil, fiyat etiketiyle de adından söz ettiriyor. Galaxy S25 Edge, daha tanıtılmadan Avrupa’da ortaya çıkan fiyat sızıntıları dikkat çekici. İşte Galaxy S25 Edge fiyatı ve tanıtım tarihi!

Galaxy S25 Edge yurt dışı fiyatı ne kadar? Tanıtım tarihi ne zaman?

Galaxy S25 Edge tanıtım tarihi belli oldu. Galaxy S25 Edge tanıtım tarihi 13 Mayıs olarak netleşti. Bu gelişmeyle birlikte “Acaba Galaxy S25 Edge fiyatı ne kadar olacak?” sorusu da yanıtını bulmuş gibi görünüyor.

İtalya merkezli bir satış platformuna göre, Galaxy S25 Edge yurt dışı fiyatı oldukça dikkat çekici. İşte Samsung S25 Edge fiyatı:

Galaxy S25 Edge 256 GB : Yaklaşık 1.470 dolar

: Yaklaşık 1.470 dolar Galaxy S25 Edge 512 GB: Yaklaşık 1.605 dolar

Bu da Galaxy S25 Edge fiyat aralığının, aynı depolamaya sahip diğer Samsung modellerine kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Hatta bu fiyatlar, S25+ modelinden yaklaşık 120 dolar daha pahalı. Bu fark, Samsung S25 Edge’in daha “premium” bir sınıfa konumlandığını ortaya koyuyor.

Galaxy S25 Edge özellikleri neler?

Peki Galaxy S25 Edge tasarımı nasıl olacak? Tasarım açısından oldukça ince hatlara sahip olan cihazın arka tarafında yalnızca iki kamera bulunuyor. Bu durum, kullanıcıları biraz şaşırtabilir.

Galaxy S25 Edge, Samsung’un geliştirdiği silikon-karbon bazlı batarya teknolojisi sayesinde bu incelikte bile uzun kullanım süresi vadediyor. Yine de bu teknolojinin üretim maliyeti, doğrudan S25 Edge fiyatı üzerinde etkili olmuş gibi görünüyor.

Peki Galaxy S25 Edge özellikleri neler? Performans tarafına göz attığımızda ise, Galaxy S25 Edge Geekbench testlerinden tek çekirdekte 2969, çoklu çekirdekte ise 9486 puan alarak dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Yüksek performansa rağmen, ince kasası nedeniyle uzun kullanımda ısınma sorunu yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Cihazın kutudan Android tabanlı One UI 7 ile çıkması bekleniyor. Bu da yazılım desteği açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

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Galaxy S25 Edge, tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatıyla hem global hem de yerel pazarda ses getirmeye aday. Türkiye fiyatları henüz açıklanmasa da Galaxy S25 Edge fiyatı ne kadar olacak sorusu, şimdiden teknoloji tutkunlarının gündeminde. Türkiye’deki döviz kuru da göz önüne alındığında, bu modelin oldukça yüksek bir etikete sahip olacağı söylenebilir.

Galaxy S25 Edge hakkında sizin görüşleriniz neler? Bu fiyatlar sizce bu özelliklere değer mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!