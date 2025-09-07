Galaxy S25 FE nihayet tanıtıldı ancak tüketicilerin en çok merak ettiği soru hâlâ ortada: S25 FE fiyatı gerçekten ne kadar olacak? Türkiye’de satışa çıkan cihaz için farklı platformlarda iki ayrı rakam dolaşırken, kullanıcılar doğal olarak kafası karışık bir şekilde beklemeye geçti. Peki Samsung’un yeni modeli tüketicileri hangi sürprizlerle karşılayacak? S25 FE fiyatı gerçekten hangisi olacak?

Galaxy S25 FE Türkiye fiyatı kaç para olacak?

Galaxy S25 FE için Türkiye’de ilginç bir tablo oluştu. Hepsiburada üzerinden verilen ön siparişlerde cihazın fiyatı 39.999 TL olarak listelendi. Ancak Google arama sonuçlarında Samsung’un resmi sitesine yönlendiren sayfada S25 FE fiyatı 34.499 TL şeklinde görünüyor.

Bu farkın nedeni tam olarak bilinmese de kullanıcıların büyük kısmı Samsung’un resmi fiyatını görmek için bekliyor. Hepsiburada üzerinden satışa sunulan cihazın yanında ise herhangi bir promosyon ya da hediye (Galaxy Watch ya da Buds gibi) yer almıyor. Önceki Fan Edition modellerinde kutudan çıkan bu küçük avantajın kaldırılması dikkat çekti.

Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde, Galaxy S25 FE için bu fiyat karmaşası tüketicilerin satın alma kararını geciktirebilir. Eğer resmi fiyat gerçekten 34.499 TL olursa cihaz piyasada güçlü bir alternatif haline gelebilir. Ancak 39.999 TL bandında kalırsa, aynı segmentteki rakiplerle kıyaslandığında tüketicilerin başka modellere yönelmesi olası.

Galaxy S25 FE özellikleri neler?

Donanım tarafına baktığımızda Galaxy S25 FE, serinin tipik güçlü özelliklerini koruyor. 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, Exynos 2400 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri, üçlü arka kamera dizilimi (50 MP + 12 MP + 8 MP), 12 MP ön kamera ve 4900 mAh batarya ile geliyor.

Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj desteğiyle kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek kapasitede. Ancak burada eleştirilen nokta, Samsung’un “Fan Edition” geleneğinde genellikle fiyat/performans dengesi ön planda olurken, bu kez S25 FE fiyatı beklentilerin üzerinde kalmış gibi görünüyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy S25 FE fiyatıyla Türkiye’de kullanıcıları tatmin edebilir mi? Sizce S25 FE fiyatı bu seviyede olursa tercih edilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!