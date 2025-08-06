Samsung’un merakla beklenen Galaxy S25 FE modeli için geri sayım başladı! Peki, S25 FE ne zaman çıkacak? Galaxy S25 FE özellikleri ve fiyatı ile neler sunacak? Tüm bu soruların yanıtları teknoloji severleri oldukça heyecanlandırıyor. Özellikle S25 FE çıkış tarihi ve fiyatı konusunda Türkiye’de nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Galaxy S25 FE çıkış tarihi sızdırıldı!

Galaxy S25 FE için yeni çıkan raporlar, cihazın 19 Eylül 2025 tarihinde resmi olarak duyurulacağını işaret ediyor. Daha önceki tahminler S25 FE modelinin ağustos ayında tanıtılabileceğini öne sürse de, bu yeni sızıntı Samsung’un takviminde son dakika değişiklikleri yaptığını gösteriyor. S25 FE çıkış tarihi Türkiye için de oldukça önemli çünkü global lansmanın hemen ardından Türkiye pazarına da hızlı bir giriş yapılması bekleniyor.

Galaxy S25 FE özellikleri beklentileri neler?

Galaxy S25 FE donanım tarafında Galaxy S24 serisinin izinden gidiyor. Samsung, bu modelde Exynos 2400 işlemcisine yer veriyor. 8GB RAM, 4.900mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğiyle S25 FE, performans açısından oldukça iddialı. Ekran tarafında ise 6.7 inç Dynamic AMOLED 2x panel bizi karşılıyor. 120Hz yenileme hızıyla S25 FE, akıcı bir görüntü deneyimi sunacak.

Kamera tarafında ise S25 FE kamerası için donanım anlamında büyük bir sıçrama beklenmiyor. Arka tarafta 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı ve 8MP telefoto lens yer alacak. Ancak ön kamera tarafında iyileştirme mevcut; S25 FE, 12MP çözünürlüğünde geliştirilmiş bir selfie kamerası ile geliyor. Bu yenilik, özellikle sosyal medya içerik üreticileri için önemli bir avantaj sunabilir.

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Galaxy S25 FE fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy S25 FE ile ilgili fiyat sızıntıları da teknoloji dünyasında konuşuluyor. FNNews kaynaklı bilgilere göre, S25 FE fiyatı 1 milyon Kore Wonu’nun altında olacak. Bu da yaklaşık 720 dolarlık bir etikete işaret ediyor. Özellikle 256GB depolama seçeneği sunulacak versiyonlarda fiyat biraz daha yukarı çıkabilir.

S25 FE sade ama güçlü bir güncelleme olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Özellikle ABD pazarındaki vergilendirme politikaları nedeniyle Samsung, diğer pazarlarda güçlü satış rakamları yakalamak istiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S25 FE modeli, Türkiye’de beklediğiniz fiyat-performans dengesini sunabilecek mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve S25 FE ile ilgili en güncel gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeyi unutmayın!