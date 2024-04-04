Samsung cephesinin 2025 yılındaki amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S25 serisi için Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemcileri hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Son sızıntılara göre, Samsung’un farklı bölgelerde farklı işlemci seçenekleri sunması bekleniyor. Exynos 2400‘ün başarısı, Galaxy S25 serisine ilham oldu.

İçindekiler Samsung Galaxy S25 Serisi için Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 İddiaları Ortaya Atıldı

Samsung Galaxy S25 Serisi için Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 İddiaları Ortaya Atıldı

Samsung’un Galaxy S25 serisi için iki farklı Exynos 2500 versiyonu geliştirdiği bildiriliyor. Bu iddialara göre, Exynos 2500 işlemcisinden biri 8 çekirdekli bir CPU’ya sahipken, diğeri ise 10 çekirdekli bir konfigürasyona sahip. Exynos 2500’nin daha yüksek çekirdek sayısına sahip versiyonunun, Samsung’un tablet ve dizüstü bilgisayar gibi daha büyük ürünlerinde bulunabileceği iddia ediliyor.

Bu, özellikle Samsung’un Galaxy Book serisi gibi ürünlerinde kendi yonga setlerini kullanmak istemesiyle uyumlu bir hamle olarak görülüyor. Zira Samsung şu anda Galaxy Book serisinde Qualcomm ve Intel gibi işlemci üreticilerine güvenmek zorunda. Ancak bunlarla rekabet edebilecek güçlü bir Exynos işlemci şirketin elini güçlendirecektir.

Samsung’un, kendi yonga setlerini geliştirerek Qualcomm’a olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak Exynos 2500’ü piyasaya sürme niyeti olduğu belirtiliyor. Ancak, geçmiş Exynos işlemcilerine karşı tüketicilerin olumsuz tepkisi, şirketin itibarını yeniden kazanması için bir engel olabilir.

Exynos 2500’ün performans ve güç verimliliği dengesini sağlaması bekleniyor. Ancak, daha yüksek çekirdek sayısına sahip versiyonun, güç verimliliği konusunda bazı sıkıntılar yaşayabileceği belirtiliyor. Samsung’un güç profilini iyileştirmek için hangi üretim sürecini kullanacağı henüz netlik kazanmamış olsa da, bu konuda yakında daha fazla bilgi bekliyoruz.

Doğrusunu söylemek gerekirse, Samsung’un Exynos 2400 işlemcisi, Snapdragon 8 Gen 3 ile karşılaştırmalarda oldukça yakın sonuçlar vermiş durumda. Güç verimliliği ve performans alanında iki işlemci arasında çok ciddi farklar yok. Öyle ki, ilk defa bazı testlerde Exynos’un önde olduğunu gördük. Galaxy S25 ve S25 Plus modellerinde kullanılacağı iddia edilen Exynos 2500 bunu iyileştirebilirse, artık bu nesilde Qualcomm ile başa baş olacaklardır.

Samsung’un Galaxy S25 serisi için Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemcileri konusundaki iddialar, merakla beklenen bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Hangi işlemcinin hangi bölgede kullanılacağı ve performansları konusunda kesin bir bilgi henüz yok, ancak Samsung cephesinin gelecek adımlarını izlemek heyecan verici olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Exynos ısrarından vazgeçmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!