Samsung bir süredir Galaxy S24 Ultra üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefonun kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

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Kamera tarafında dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak olan akıllı telefon, 200 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı lens, 5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 10 MP telefoto lens eşlik edecek. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy S24 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 olmak üzere iki farklı yonga seti ile birlikte gelecek. Akıllı telefon 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

*Soldan sağa: Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23

Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Samsung’un S serisinde Exynos yonga seti kullanması ve batarya tarafında düşük şarj hızlarının bulunması her daim şikayetlere sebep olmuştu. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanıldığında artık S serisinde Exynos yonga seti görmeyeceğiz diye sevinmişlerdi. Bu bağlamda Samsung, S24 serisi ile birlikte Exynos yonga setine geri dönse de batarya tarafında iyileştirmeler yapıyor.

Bakalım Oppo, Vivo, Xiaomi gibi firmalar Samsung’un bu hamlesi karşısında ne yapacak?