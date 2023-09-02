Samsung cephesi, bir süredir Android kanadında fotoğrafçılıkta Huawei ve Google gibi rakiplerle beraber sıkı bir yarışma içerisinde. Galaxy S23 Ultra ile bu yarışta büyük yol kateden Samsung, Galaxy S24 Ultra ile bu iddiasını bir adım ileri taşımak istiyor. Samsung’un yaklaşmakta olan amiral gemisi hakkındaki söylentiler, zaten güçlü olan kamera sensörüne olası bir yükseltme yapılacağını gösteriyor! S24 Ultra kamerasıyla hayran bırakacak!

Galaxy S24 Ultra Yenilenen 200MP Kamera Sensörü ile Gelebilir!

X (Twitter) üzerinden paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’ün son paylaşımı Galaxy S24 Ultra’nın yükseltilmiş bir 200MP birincil kamera sensörüne sahip olabileceğini öne sürüyor. Buna göre, S24 Ultra’da selefi Galaxy S23 Ultra’da kullanılan HP2 sensörünün daha rafine bir hali olan ISOCELL HP2SX ana kamera sensörü kullanılabilir.

Yükseltilmiş kamera sensörüne rağmen, genel özelliklerin değişmesi pek olası değil. Sızıntılar göre, HP2SX sensörünün 1/1,3″ sensör boyutu, 0,6μm piksel boyutu ve 200MP çözünürlük ile Galaxy S23 Ultra’nın özelliklerini miras alması muhtemel.

Bu kameranın Samsung’un uzun bir süredir amiral gemisi akıllı telefonlarında sunduğu 10MP telefoto lensinin yerini alacağı söyleniyor. Yüksek çözünürlük sayesinde, şirketler düşük çözünürlüklü bir yakınlaştırma kamerası eklemekten kurtuluyor. Bunun yerine, 200MP gibi yüksek çözünürlüklü fotoğraflar kırpılarak bir yakınlaştırma elde ediliyor.

Bu yeni sensörden yararlanmak için şirketin kamera uygulamasına 0,6x, 1x, 2x, 3x ve 10x seçeneklerine ek olarak yeni bir 5x yakınlaştırma düğmesi eklemesi olası. S24 Ultra’daki 10MP çözünürlüklü periskop lensin korunması ise korunacağı söyleniyor.

Bu kadar çok kamera konuşulurken, Samsung’un kısa süre önce 2024’ün sonlarında yepyeni ISOCELL kamera sensörleri üretmeye başlayacağı da söylenmişti. Şirketin 320MP hatta 400MP sensör üretme potansiyeli de var. Ancak bu sensör Galaxy S26 Ultra’nın lansmanına kadar gelmeyeceği için bu konuda bir süre beklememiz gerekebilir.

Yeni sensörlerle ilgili söylentilerin talihsiz tarafı ise tüketicilerin yakında geliştirilecek sensörlerin büyük kısmını akıllı telefonlarda göremeyecek olması. Kaynaklar, Samsung’un 320MP çözünürlüklü HP7 sensörünü S25 Ultra’da kullanmayı düşündüğünü ancak yüksek maliyet nedeniyle bu fikirden vazgeçildiğini öne sürüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S24 Ultra’da nasıl sensörler görmek istersiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!