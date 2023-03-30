Samsung, önümüzdeki yıl çıkacak olan Galaxy S24 Ultra ile amiral gemisi akıllı telefon oyununu bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devinin, gelecek yılın canavarında 144Hz yenileme hızına sahip bir ekran sunmayı planladığı söyleniyor.

144Hz yenileme hızına sahip ekran, özellikle oyun tutkunları için daha akıcı animasyonlar sunacak ve hızlı performansa ayak uydururken daha yüksek ve daha hızlı ekran yüküne dayanabilecek. Daha yüksek yenileme hızlarına sahip akıllı telefon ekranları, son yıllarda giderek daha yaygın hale geldi ve hatta bazı cihazlar 240 Hz’e kadar yüksek yenileme hızlarına sahip.

Son raporlara göre; Galaxy S24 serisi, Apple ve Huawei’nin şu anda sunduklarına benzer şekilde uydu bağlantısına sahip olabilir. Samsung, bu özelliği mobil serisine henüz eklememiş olsa da, şirketin MX (Mobil Deneyim) biriminin başkanı, bunun aktif olarak düşündüklerini belirtti.

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Bu potansiyel özelliklere ek olarak, Galaxy S24 serisinin, önceki nesle göre önemli ölçüde geliştirilmiş performans sunabilecek, duyurulmamış Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Yüksek Performanslı X-4 CPU çekirdeğinin, Snapdragon 8 Gen 2’de kullanılan hız aşırtmalı X-3 çekirdeğinden %15’e kadar daha hızlı çalıştırıldığı ve bunun 2024 amiral gemisi serisi için daha da hızlı performans sağladığı söyleniyor.

Birincil kamera için geliştirilmiş 200 MP görüntü sensörü ve telefoto kamera için gelişmiş yakınlaştırma özellikleri ile Galaxy S24 Ultra için kamera iyileştirmelerinin de olacağı söyleniyor. Elbette bunların şimdilik sadece söylenti olduğunu ve Galaxy S24 serisinin neler sunacağını çıkışına yaklaşana kadar kesin olarak bilemeyeceğimizi belirtmekte fayda var.