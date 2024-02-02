Galaxy S24 Ultra ekran sorunu şu sıralar birçok S24 Ultra kullanıcısının dilinde. Detay vermek gerekirse, Galaxy S24 Ultra modelinde ekran modu, Doğal moddan Canlı moda geçirilse dahi ekranda soluk renkler görünüyor. Yani bir bakıma ekran ayarlarında “Canlı” ekran modu ayarı çalışmıyor. Yazılımsal olduğu belirtilen bu sorun için Samsung bir güncelleme yayınlayacak. Galaxy S24 Ultra ekran sorunu güncelleme ile düzeltilecek.

İçindekiler Galaxy S24 Ultra Ekran Sorunu Güncelleme ile Çözülecek

Galaxy S24 Ultra Ekran Sorunu Güncelleme ile Çözülecek

Galaxy S24 Ultra, 2600nit tepe parlaklığa ulaşabilen, ince çerçeveli ve yansıma önleyici özel bir kaplama ile donatılan harikulade bir ekrana sahip. Öyle ki, telefonu gerçek hayatta eline alıp kullanan herkes, cihazın ekranını şu ana kadar gördükleri en iyi ekran olarak adlandırıyor. Ancak öyle bir sorun var ki, bu sorun kullanıcıların ekranın zevkini tam anlamıyla yaşamasına engel oluyor.

Reddit gibi sosyal medya platformlardan birçok kullanıcı, Galaxy S24 Ultra’nın ekranının yeterince parlak olmadığını ve renklerin beklenenin altında olduğunu dile getiriyor. Dahası, bu sıkıntı sadece Galaxy S24 Ultra için değil, aynı zamanda Galaxy S24 ve S24 Plus modellerini de etkiliyor gibi görünüyor.

Kullanıcılar, Galaxy S24 Ultra’nın ekranının parlaklığının ve renk doğruluğunun doğru çalışmadığını belirtiyorlar. Özellikle, ana ekranda veya uygulamalarda renklerin bozulduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ancak video oynatma sırasında ekranın beklendiği gibi işlediği bildiriliyor.

Bu durumun bir donanım hatası olmadığı, ancak Samsung’un bir yazılım güncellemesiyle düzeltmesi gereken bir sorun olduğu düşünülüyor. Galaxy S24 Ultra ekran sorunu basit bir yazılım hatası diyebiliriz.

Daha önceden de belirttiğimiz gibi, ekran ayarlarından cihazın ekranının renk modunu “Doğal” seçeneğinden “Canlı” seçeneğine getirseniz bile renkler canlı hale gelmiyor. Yani en basit haliyle, buradaki renk ayarı seçenekleri çalışmıyor. İlginç şekilde, üçüncü taraf uygulamalar için renk ayarı çalışırken, Samsung uygulamaları ve cihaz arayüzünde renk ayarı çalışmıyor. Bu nedenle kullanıcılar Galaxy S24 soluk ekran sorunu bildiriyorlar.

Son gelen bilgilere göre, bir kullanıcı ve bir Samsung çalışanı arasında yapılan çevrimiçi sohbetten alınan ekran görüntüsü, Samsung’un bu sorun üzerinde çalıştığını gösteriyor. Destek çalışanı, Galaxy S24 Ultra ekran sorunu için bir güncelleme yayınlanacağını doğruladı.

Yani Galaxy S24 Ultra ekran sorunu güncelleme ile düzeltilecek. Kullanıcı, Samsung’un bu sorunu ne zaman çözeceğini sorduğunda, Samsung’un belirli bir zaman çizelgesi sağlayamadığını belirtti. Bu durumda güncellemenin ne zaman yayınlanacağı halen belirsiz.

Samsung destek ekibi, Galaxy S24 Ultra soluk ekran sorununu çözecek yazılım güncellemesinin ne zaman geleceği konusunda belirli bir taahhütte bulunamadı. Ancak geliştirme ekibinin en kısa sürede çalışacağını ve güncellemenin otomatik olarak cihaza yükleneceğini belirtti. Bu nedenle, kullanıcıların sabırla beklemesi gerektiği vurgulanıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce tüm Galaxy S24 serisi cihazları etkilediği düşünülen Galaxy S24 Ultra ekran rengi sorunu güncelleme ile düzelecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!