Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 serisini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, Galaxy S24 Ultra Circle to Search sorununu çözmeye çalışıyor. Detaylara bakalım.

Galaxy S24 Ultra Circle to Search sorunu

Galaxy S24 Ultra Circle to Search sorunu kullanıcılar tarafından gündeme getirildi. Samsung henüz Galaxy S24 Ultra Circle to Search sorunu hakkında bir açıklama yapmadı. Galaxy S24 Ultra Circle to Search sorunu şimdilik Google’dan kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Bu bağlamda bir kullanıcı Circle to Search’ü çalıştıran Google uygulamasının önceki bir sürümüne dönmenin sorunu çözdüğünü belirtti. Bununla birlikte, Google uygulamasının en yeni sürümü Circle to Search’ün bozulmasına neden oluyor gibi görünüyor.

Galaxy S24 Ultra neler sunuyor?

İlk olarak malzeme ile başlayalım. Samsung’un yeni amiral gemisi olan Galaxy S24 Ultra çerçeveler ve arka kapakta tamamen titanyum bir malzeme ile birlikte geliyor. Ön tarafta bulunan ekran Corning Gorilla Armor ile korunuyor. iPhone 15 Pro’da titanyum kaplama bulunduğunu belirtmek lazım.

İlginizi çekebilir: Nothing Phone (2a) Detaylı İnceleme | Segmentinin en farklısı!

Ekran tarafında ise Galaxy S24 Ultra 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1440×3120 (QHD+) çözünürlüğünde. Ekran paneli tarafında Dynamic AMOLED bir ekran kullanılan akıllı telefon, 120 hz ekran yenileme hızını ve 505 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Bu ekranın S-Pen desteği de bulunuyor. S-Pen ise kutunun içerisinden geliyor.

Akıllı telefon performans kanadında da oldukça güçlü. Galaxy S24 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti; 1 adet 3.3 GHz Cortex-X4, 5 adet 3.2 GHz Kryo ve 2 adet 2.3 GHz olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Galaxy S24 Ultra ülkemizde üç farklı varyasyonla satılıyor:

12 GB RAM + 256 GB UFS 4.0 dahili depolama: 69.999 TL

12 GB RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama: 73.999 TL

12 GB RAM + 1 TB dahili depolama: 80.999 TL

Batarya tarafında ise akıllı telefon 45W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip olan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor.

Galaxy S24 Ultra, kamera tarafında oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefon Samsung’un yeni yapay zekası olan Galaxy AI destekli dörtlü bir arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 MP çözünürlüğünde 5x optik zoom yapabilen telefoto kamera ve 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera daha eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.