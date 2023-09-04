Samsung Galaxy S24 serisinin önümüzdeki yılın başlarında, muhtemelen Ocak veya Şubat aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Galaxy S24 Ultra’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri kamerası olacak. S23 Ultra’da bulunan 200 MP kameranın devamı niteliğinde, ancak yeni söylentilere göre bu alanda bazı önemli değişiklikler yapılacak.

S24 Ultra’nın, eski sensör yerine yeni bir 200MP ISOCELL HP2SX kamera sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Bu yeni sensör, öncekinden daha üstün bir performans sunuyor ve 30 fps hızında 8K video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. Ayrıca Süper Dört Faz Algılamalı otomatik odaklama gibi gelişmiş özellikler sunuyor ve fotoğraf çekme deneyimini daha da zenginleştirmek için 12MP veya 50MP çözünürlükte farklı modlar sunuyor. Bu son sızdırılan bilgilere göre, yeni sensör 1/1,3 inç optik formata ve 0,6 µm piksel boyutuna sahip.

Ana kamerayı tamamlayan cihaz, 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip gelişmiş bir 50MP telefoto lense sahip olacak. Bu lens, daha büyük bir sensör ve sensör içi kırpmadan yararlanarak 5x optik yakınlaştırma kalitesi sunmayı hedefliyor. S24 Ultra’nın ayrıca önceki modeldeki 12 MP selfie kamerasını, 12 MP ultra geniş açılı kamerasını ve 10 MP telefoto kamerasını koruyacağı söyleniyor.

Galaxy S24 Ultra’nın, güçlü bir Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle birlikte 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunması bekleniyor. Depolama seçeneklerinin 256 GB ile 1 TB arasında değişmesi beklenirken, muazzam bir 2TB varyantı da olabilir.

Cihazın ayrıca titanyum bir çerçeveye, daha büyük çerçevelere, 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bir bataryaya, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine sahip olması bekleniyor.

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S24 Ultra’nın ekranının olağanüstü parlaklık seviyelerine sahip olması bekleniyor, potansiyel olarak 2200 nit parlaklığı aşabilecek ve hatta 2800 nit’e kadar çıkabilecek. Ayrıca, Samsung’un elektrikli araçlardan esinlenerek geliştirdiği pil teknolojileri, daha hızlı şarj hızlarına yol açabilecek şekilde araştırılıyor.