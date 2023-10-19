Samsung bir süredir Galaxy S24 serisi üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 serisinin renkleri hakkında birtakım sızıntılar yapıldı. Detaylara bakalım.

X üzerinde Ross Young tarafından sızıntıya göre Galaxy S24 serisi; siyah, gri, mor ve sarı olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

S24, S24+ and S24 Ultra Colors:

Black, Gray, Violet and Yellow. — Ross Young (@DSCCRoss) October 18, 2023

Bundan önceki sızıntılarda akıllı telefonların birçok özellikleri sızdırılmıştı. Sızıntıya göre Galaxy S24 Ultra dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda kullanılacak olan lenslerin detayları ise şu şekilde:

1/1,3″ sensör boyutuna ve 0,6μm piksel boyutuna sahip 200 MP ana kamera

1/2,55″ sensör boyutuna ve 1,4μm piksel boyutuna sahip Sony IMX564 12 MP ultra geniş kamera

ultra geniş kamera 1/3,52″ sensör boyutuna ve 1,12μm piksel boyutuna sahip IMX754+ sensörlü 10 megapiksel telefoto kamera (3x optik yakınlaştırma)

5x optik yakınlaştırmaya sahip 48 megapiksel periskop telefoto kamera , 1/2,25″ sensör boyutuna ve 0,8μm piksel boyutuna sahip GMU sensörüyle donatılmıştır. 5x telefoto kameranın son diyafram açıklığının yaklaşık f/3,2 olması bekleniyor

Galaxy S24 ve Galaxy S24+’da kullanılacak olan Exynos 2400; 3.1 GHz hızında çalışan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hızında çalışan iki Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan üç Cortex-A720 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan dört Cortex-A520 olmak üzere toplamda on çekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca çekirdekli (10 çekirdek) olacak.

Akıllı telefon 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Galaxy S24 Ultra’nın kablosuz şarj desteğinin olacağı da düşünülüyor.