Samsung, Galaxy S23 ve Galaxy S23+ için yeni bir tasarıma geçerek önceki yılki Galaxy S22 Ultra ile aynı kamera düzenini tercih etti. Şirket önümüzdeki yıl da Galaxy S24 serisi için aynı tasarıma sadık kalabilir. Ayrık kamera modülü tasarımı bir süre Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonlarına yapışabilir! Samsung ne planlıyor?

Galaxy S24 Serisi Önceki Serinin Tasarımını Miras Alacak!

Twitter’da paylaşım yapan ünlü bir sızıntı kaynağına göre, ilk söylentiler Samsung’un Galaxy S24 serisi için Galaxy S23 tasarımına bağlı kalacağına işaret ediyor. Bu, Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra’nın, Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’da görüldüğü gibi, arka tarafta ayrı kamera halkaları içeren aynı basit tasarıma sahip olabileceği anlamına geliyor.

Doğrusu bu pek de beklenmedik bir şey değil. Güney Koreli firma genellikle amiral gemisi akıllı telefonları için iki yıl boyunca aynı tasarımı kullanıyor. Bunun en son örneğini Galaxy S21 ve Galaxy S22 ailesinde görmüştük. Renkler ve kullanılan malzeme dışında Galaxy S21 ile Galaxy S22 serisini birbirinden ayırmak oldukça zor.

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S21 ve Galaxy S22, telefonun arka kapağının köşesinde yer alan kamera adasına sahip bir arka tasarıma sahipti. Benzer şekilde, Galaxy S24 serisi de Galaxy S23 serisine oldukça benzer görünebilir. Ancak, insanların Galaxy S24 serisini Galaxy S23 serisinden ayırt edebilmeleri için renk gibi bazı küçük değişiklikler bekleyebiliriz.

Samsung yeni seride tasarıma değil, performansa odaklanabilir. Şirket bazı Galaxy S24 modellerini Exynos 2400 işlemci ile donatabileceğinden Samsung’un bu nesilde Exynos’u tekrar devreye sokması bekleniyor. Bu yonga setinin Samsung’un çip üretim tesislerinin gelişmiş 4nm üretim teknolojisi kullanılarak üretildiği ve 10 çekirdekli bir CPU ve 12 çekirdekli AMD RDNA2 tabanlı Xclipse GPU‘ya sahip olduğu bildiriliyor. Tüm Galaxy S24 modelleri en az 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olabilir.

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Bizler de Samsung’un Galaxy S24 ailesini heyecanla bekliyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S24 serisi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!