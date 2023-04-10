Ahmet Can, daha öncesinde birçok amiral gemisi telefon kullanmış. Samsung ve Apple tarafındaki üst segment telefonları deneyimleyip son olarak da iPhone 14 Pro Max’ten Samsung Galaxy S23 Ultra’ya geçmiş. Bu videoda da bu geçişinin sebebini, telefonun memnun olduğu ve olmadığı noktaları değiniyor.

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