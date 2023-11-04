Samsung, Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlanırken, akıllı telefon dünyasında büyük bir etki yaratacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Son bilgilere göre, Samsung, bu yeni serisinde oyun ve ray tracing için AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) teknolojisini kullanacak. Bu, Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonlarında oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek büyük bir adım. Galaxy S24 ışın izleme desteği ile başka bir seviye olacak.

Galaxy S24 Işın İzleme Desteğiyle Oyunlarda iPhone 15 Pro’ya Rakip Olacak

Samsung, uzun bir süredir pazar payının önemli bir kısmını giriş ve orta seviye cihazlarından elde ediyor. Ancak bu modeller, Galaxy S veya Fold serisi kadar karlı değil. Bu nedenle Samsung, Galaxy S24 için özel planlar geliştirerek bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Serinin Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy adlı özel bir hış aşırtmalı işlemciye sahip olacağı zaten biliniyor diyebiliriz. Ancak asıl sürpriz, Samsung’un oyun deneyimini daha da geliştirmek amacıyla AMD ve Qualcomm ile işbirliği yaparak FSR teknolojisini Galaxy S24 serisine getirecek olması.

FSR (FidelityFX Super Resolution), AMD tarafından geliştirilen bir teknoloji ve oyun performansını artırmak amacıyla kullanılıyor. Bu teknoloji, grafiksel olarak yoğun oyunları daha akıcı bir şekilde oynamanıza yardımcı olurken, donanımınıza aşırı yük getirmez. AMD’nin Radeon serisi ekran kartlarında zaten kullanılan FSR, Samsung Galaxy S24 serisinde de yer alacak.

Bu işbirliği sayesinde Samsung, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine ek olarak FSR teknolojisiyle donatılan telefonlar sunarak oyun deneyimini yepyeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Işın izleme gibi özelliklere sahip olan Snapdragon 8 Gen 3, FSR’nin eklenmesiyle oyunlarda önemli bir performans artışı sunacak. Kullanıcılar, daha etkileyici grafiklere ve daha akıcı bir oyun deneyimine sahip olacaklar.

Samsung’un bu stratejisi, amiral gemisi akıllı telefonlarının sadece güçlü donanım değil, aynı zamanda oyun deneyimi açısından da iddialı olduğunu gösteriyor. Galaxy S24 serisi, oyun severler ve teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu hamle, Samsung’un akıllı telefon pazarında daha büyük bir pay kazanmasına yardımcı olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S24 ışın izleme desteği ile rakiplerini toprağa gömebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!