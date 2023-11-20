Galaxy S24 serisinin piyasaya sürülme tarihi olarak 17 Ocak 2024 takvimlerde işaretlenmiş durumda. Çıkış tarihinin beklenenden daha yakın olması nedeniyle, kılıf ve aksesuar üreticilerinin zaten sahte cihazları inceledikleri ve telefonlara uygun aksesuarlar ürettikleri söylenebilir. Bugün, yaklaşmakta olan amiral gemisinin temel, Plus ve Ultra versiyonları için üç ekran koruyucunun ilk fotoğrafına sahibiz.

Samsung’un önümüzdeki Galaxy S24 serisi ile birlikte üç model için tamamen düz ekranlara döneceği görünüyor. Bu, Samsung’un kavisli ekranı olmayan amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmesinden bu yana uzun bir aradan sonra ilk kez olacak. Evet, Ultra modelinin bile artık düz bir paneli var ve bu tercih edilebilir bir özellik.

Tweet’te, üç Galaxy S24 cihazının ekran koruyucularını görebilirsiniz. Ayrıca, ekran koruyucularının kenarları veya çerçeveleri olduğunu da görmek mümkün, bu da telefonların düz ekran kullanacağını doğruluyor. Şu anda daha fazla bilgi elimizde bulunmamakla birlikte, önümüzdeki haftalarda cihazlarla ilgili daha fazla sızıntı bekleyebiliriz.

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Daha önce belirtildiği gibi, Galaxy S24 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek ve cihazda tam teşekküllü üretken yapay zeka modu dahil olmak üzere bir dizi özellik bulunacak. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400’ün bir kombinasyonunu kullanacak. Ultra modeli ise yalnızca Snapdragon 8 Gen 3’e dayanacak. Daha önce sızdırılan tasarım, yeni telefonların seleflerine benzediğini gösteriyor, ancak daha fazla gelişme bekleyebiliriz.