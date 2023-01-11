Android dünyasının merakla beklediği Galaxy S23 serisi için bugün resmi açıklama geldi. Bugüne kadar ortaya çıkan sızıntılardan sonra Samsung, Galaxy S23 tanıtım tarihi ile karşımıza çıktı. İlk olarak sızıntıları ile ünlü Ice Universe’ün ortaya çıkardığı 1 Şubat 2023 tarihi, Samsung’dan gelen açıklama ile doğrulanmış oldu. Çok konuşulacak olan Galaxy S23 serisi 1 Şubat 2023 tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Bu yıl yine Samsung üç farklı model ile karşımıza çıkacak. Bunlar ana, Plus ve Ultra model olarak aralarında ayrışacak. Tüm modellerde donanım özellikleri neredeyse aynı olacakken, Ultra modelde S-Pen ve daha gelişmiş kamera sistemi yer alacak ve farkını böyle ortaya koyacak.

Samsung’un tasarım açısından bu yıl büyük bir yenilik sunmayacağını belirtelim. Güney Koreli firma Galaxy S22’nin tasarımını rötuşlayıp karşımıza çıkacak. Mercedes-Benz‘in eski tasarımcısını işe alan Samsung’un tasarım tarafında farkını 2024 yılında koyması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Tab A8 One UI 5 Güncellemesi Aldı

Tüm modellerde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yer alacak. Ancak bu yonga seti diğer telefonlardan farklı olacak. Çünkü Samsung bu yongaları TMSC’ye ürettirecek. Overclock yani hız aşırtma destekli olacak olan bu yonga seti performans açısından çok daha iyi olacak. Ancak performans için Samsung’un batarya ömründen feragat edeceği de söyleniyor.

Son gelen sızıntılara göre; Galaxy S23 fiyatı 799 dolar, Galaxy S23 Plus fiyatı 999 dolar ve Galaxy S23 Ultra fiyatı ise 1199 dolar olacak. Avrupa fiyatlarının 100 dolar daha pahalı olacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Ayrıca Samsung’un bu modelleri 9 Şubat tarihinde resmi olarak satışa sunacağını da belirtelim.