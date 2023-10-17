Samsung bir sÃ¼redir Galaxy S24+ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AkÄ±llÄ± telefon hakkÄ±nda birÃ§ok sÄ±zÄ±ntÄ± duymuÅŸtuk. GeldiÄŸimiz noktada bugÃ¼n ise Galaxy S24+ Geekbench 6 Vulkan testinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Detaylara bakalÄ±m.

GeekBench 6 Vulkan testine giren Galaxy S24+ bu testten 17.031 puan aldÄ±. Bu test sonucu markanÄ±n Snapdragon 8 Gen 2 ile piyasaya sÃ¼rÃ¼len 2023 amiral gemisi Galaxy S23 Ultra ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 81,6 gibi Ã¶nemli bir performans artÄ±ÅŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde Exynos 2400 kullanÄ±lacak. Exynos 2400; 3.1 GHz hÄ±zÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir Cortex-X4, 2.9 GHz hÄ±zÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iki Cortex-A720 Ã§ekirdeÄŸi, 2.6 GHz hÄ±zÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ Cortex-A720 Ã§ekirdeÄŸi ve 1.8 GHz hÄ±zÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan dÃ¶rt Cortex-A520 olmak Ã¼zere toplamda on Ã§ekirdek ile birlikte gelecek. Yani yonga seti Deca Ã§ekirdekli (10 Ã§ekirdek) olacak.

Batarya tarafÄ±nda ise Galaxy S24 serisi 65W kablolu hÄ±zlÄ± ÅŸarj destekli 5000 mAh bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir bataryaya sahip olacak.

Samsung’un S serisinde Exynos yonga seti kullanmasÄ± ve batarya tarafÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼k ÅŸarj hÄ±zlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ± her daim ÅŸikayetlere sebep olmuÅŸtu. KullanÄ±cÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸu S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±k S serisinde Exynos yonga seti gÃ¶rmeyeceÄŸiz diye sevinmiÅŸlerdi. Bu baÄŸlamda Samsung, S24 serisi ile birlikte Exynos yonga setine geri dÃ¶nse de batarya tarafÄ±nda iyileÅŸtirmeler yapÄ±yor. Peki siz Samsung’un yeni amiral gemisi serisi olacak olan Galaxy S24 serisi hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz, yorumlardan bizimle paylaÅŸmayÄ± unutmayÄ±n.