Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni orta segment akıllı telefonu olacak olan Galaxy S24 FE üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy S24 FE tasarımı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Galaxy S24 FE böyle görünecek

Tasarım tarafında Galaxy S24 FE, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ ile benzer bir tasarıma sahip görünüyor. Bu bağlamda akıllı telefon arka tarafta sol üst köşede alt alta dizilmiş üçlü bir kamera dizaynına sahip. Ön tarafta ise delikli bir ekran tasarımı mevcut.

Bir önceki nesil: Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE, 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 6.3 inç büyüklüğünde ve 120hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise

Dynamic AMOLED bir panel kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

İlginizi çekebilir: Yapay zeka dersi müfredata ekleniyor, üniversitelerde okutulacak

Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setlerine 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga setleri gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.