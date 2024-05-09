Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2023 yılında yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S23 serisini piyasaya sürmüştü. Serinin tüm telefonları tüm dünya genelinde çok beğenildi. Geldiğimiz noktada bugün ise serinin en tepe modeli olan Galaxy S23 Ultra, kilit ekranında yeni bir sorun ile karşı karşıya. Detaylara bakalım.

Galaxy S23 Ultra’nın kilit ekranı sorunu ne?

Galaxy S23 Ultra, OneUI 6.1 güncellemesini aldı. Bu güncelleme ile birlikte akıllı telefon Galaxy AI özelliklerini de aldı. Ancak güncellemeyi yükleyen S23 Ultra kullanıcıları, kilit ekranı saat widget’inin bir süre sonra yerleşimini, stilini ve yazı tipini sıfırladığını bildirdi. Sammobile, bu sorunu kendi birimlerinde de fark ettiklerini ve bunun “oldukça sık” yaşandığını açıkladı. Şirketten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Galaxy S23 Ultra neler sunuyor?

Ekran tarafında Galaxy S23 Ultra 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1440×3088 (QHD+) çözünürlüğünde. Ekran paneli tarafında Dynamic AMOLED bir ekran kullanılan akıllı telefon, 120 hz ekran yenileme hızını ve 500 PPI piksel yoğunluğunu destekliyor. Bu ekranın S-Pen desteği de bulunuyor. S-Pen ise kutunun içerisinden geliyor.

Akıllı telefon performans kanadında da oldukça güçlü. Galaxy S23 Ultra kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga seti; 1 adet 3.36 GHz Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715 olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip. Galaxy S23 Ultra ülkemizde üç farklı varyasyonla satılıyor:

8 GB LPDDR5X RAM + 256 GB UFS 4.0 dahili depolama

12 GB LPDDR5X RAM + 512 GB UFS 4.0 dahili depolama

12 GB LPDDR5X RAM + 1 TB UFS 4.0 dahili depolama

Batarya tarafında ise akıllı telefon 45W kablolu, 15W kablosuz şarj hızına sahip olan 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayla birlikte geliyor.

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Galaxy S23 Ultra, kamera tarafında oldukça güçlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera ve 10 MP çözünürlüğünde 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera daha eşlik ediyor.

Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor.