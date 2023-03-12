Samsung, Galaxy S23 Ultra S Pen bağlantı sorunlarını gideriyor. Yeni amiral gemisinin S Pen deneyimi, giriş cihazının telefonla bağlantısının kesilmesine neden olan bir hata nedeniyle gölgelenmişti, ancak Air Command’ın en son sürümü bu sorunu çözdü.

Samsung, Galaxy Store üzerinden Air Command 7.1.21.0 sürümünü yayınladı. Değişiklik günlüğünde yalnızca bir değişiklikten bahsediliyor ve bu en çok beklenen değişikliklerden biri oldu. Samsung’a göre, yeni Air Command sürümü S Pen bağlantısını stabilize ediyor.

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Sorun geçtiğimiz gün ortaya çıktı ve birçok Galaxy S23 Ultra kullanıcısı hafta boyunca S Pen bağlantı sorunlarını bildirdi. Bilinmeyen bir hata, S Pen’in telefonla bağlantısının rastgele kesilmesine neden oluyordu. Birkaç potansiyel geçici çözüm ve geçici düzeltmeler olmasına rağmen, hiçbir şey sorunu kalıcı olarak çözecek gibi görünmüyordu. Bu Air Command güncellemesi sorunu ele almalı ve S Pen’in Galaxy S23 Ultra ile bağlantısının rastgele kesilmesini önlüyor.

Samsung’un en yeni Galaxy S23 Ultra modeli, S Pen hayranları için yeni bir Note serisi haline geldi. Note serisi artık yok ama Ultra Galaxy S modelleriyle kullanıcılarınıj beğenisinde. Neyse ki Samsung beklemedi ve Galaxy S23 Ultra S Pen bağlantı sorunlarını makul bir süre içinde çözdü.