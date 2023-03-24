Uzun yıllardır mutlak bir rekabetin içinde olan iki büyük şirket Apple ve Samsung, bu sene de yeni cihazlarıyla birbirine meydan okuyor. Son olarak 2022 Eylül ayında çıkış yapan iPhone 14 Pro Max ve geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Samsung Galaxy S23 Ultra bir performans testinde karşı karşıya geldi. Testlerden daha fazla puan alan Samsung’un son amiral gemisi, en büyük rakibine karşı galip gelmeyi başardı.

Ünlü “In Depth Tech Reviews” Youtube kanalı tarafından gerçekleştirilen yeni bir performans testinde Galaxy S23 Ultra, rakipleri iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro‘yu geride bırakarak açık ara birinci oldu. Söz konusu test, her bir cihazın hızını, pil ömrünü ve sıcaklık performansını değerlendirmek için 30 dakikalık bir aşırı güç sınavı içeriyor. 30 dakikalık test içerisinde Microsoft Teams’de bir toplantı yürütmek, P2P modunda 4K YouTube videosu çalıştırmak, Navigasyonlu Google Haritalar’ı çalıştırmak ve aynı anda Asphalt 9 oynamak gibi görevler bulunuyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra, Çoklu Görev ve Isınma Konularında Rakiplerine Fark Attı

Galaxy S23 Ultra performans testini sorunsuz bir şekilde tamamlarken, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro sırasıyla 19 dakika ve 14:24 dakika sonra düzgün çalışmakta sorunlar yaşadı. Pixel 7 Pro toplantıdan iki kez düşüp termal uyarı verirken, iPhone 14 Pro Max aşırı gecikme sorunları yaşadı.

Cupertino merkezli şirketin yeni üst düzey telefonu test başladıktan 4 dakika sonra sıcaklık nedeniyle parlaklığı ilk düşüren cihaz oldu. Pixel 7 Pro ise aynı eylemi 5 dakika sonra gerçekleştirdi. Performans canavarı Galaxy S23 Ultra, parlaklık ayarını tam 11 dakika sabit tutarak bu konuda rakiplerine açık ara fark atmayı başardı. Yine sıcaklık alanında, Galaxy S23 Ultra 47,4 santigrat derece ile en iyi sıcaklık değerine sahipken, iPhone 14 Pro Max 49,5 santigrat derece sıcaklık değeri ile Samsung’un gerisine düştü.

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Genel olarak sonuçlar, Galaxy S23 Ultra’nın üstün performans yeteneklerini ve ağır kullanımın üstesinden sorunsuz bir şekilde gelebileceğini gün yüzüne çıkarıyor. Cihaz, test edilen diğer telefonlara kıyasla performans seviyelerini koruyabiliyor ve sıcaklığı düşük tutabiliyor . Öte yandan, iPhone 14 Pro Max ve Pixel 7 Pro performanslarını korumakta oldukça zorlanıyorlar. Teste göre, iPhone 14 Pro Max’in daha yüksek sıcaklık okuması, yoğun kullanım altında potansiyel bir yavaşlamaya işaret ediyor. Pixel 7 Pro’nun performansı için de neredeyse aynı sonuçlar geçerliliğini koruyor.

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