Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy S23 serisi bu zamana kadar tanıtılan en güçlü Android işlemciden gücünü alması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Qualcomm ve Samsung işbirliği ile üretilen Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga setinden gücünü alan Galaxy S23 Ultra için bugün kötü haber geldi. Bu yonga seti hızlı ama bir iPhone 14 Pro Max değil!

Bugün yapılan performans testinde Galaxy S22 Ultra, Pixel 7 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile Samsung’un yeni gözdesi Galaxy S23 Ultra karşılaştırıldı. Samsung’un yeni modellerinde kullandığı yonga seti diğer telefonlardaki normal Snapdragon 8 Gen 2’den çok daha farklı. Bu nedenle S23 serisinin performansı çok merak ediliyordu.

Aşağıdaki görsellerde göreceğiniz gibi gibi, işlemci kısmında, hız aşırtma işlemine rağmen, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti Apple A16 Bionic‘e yaklaşamıyor. Apple’ın Brainchild’i hem single-threaded hem de multithreaded modunda önemli ölçüde daha hızlı.

GPU‘ya gelince, durum daha da ilginçleşiyor. Yüksek ayarlarda Galaxy S23 Ultra rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine oturuyor. Ancak düşük ayarlarda iPhone 14 Pro Max’in üstünlüğü görünüyor. Samsung bu yıl GPU tarafına çok önem verdi. Özellikle mobil oyunlara seviye atlamak isteyen Samsung bunu başaracak gibi görünüyor.

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Her ne olursa olsun Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti piyasanın en hızlı Android işlemcisi konumunda. Samsung ve Qualcomm işbirliği ile üretilen bu yonga seti Apple’ın gelecekte aksiyon almasına neden olabilir. Apple M serisi işlemcilerini iPhone’a henüz getirmeyen Apple, 2-3 yıl sonra rekabeti direkt bitirecek hamlesini de yapabilir. Bakalım işlemci tarafında neler göreceğiz?