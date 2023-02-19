Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S23 Ultra, geçtiğimiz günlerde DxOMark testinde elindeki kozu sürmüş ancak başarısız olmuştu. İlk 10’a bile zor giren bu telefon hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. 200 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile çekilen fotoğrafların 100 MB boyutunu aştığı ortaya çıktı.

Samsung bu yüzden yeni canavarında 1 TB dahili depolama birimi seçeneğine yer vermiş olacak. Eğer fotoğrafları JPEG formatında kaydedersen, büyük çözünürlük göz önüne alındığında bile sorun yaşanmıyor. Ancak RAW formatında çekim yapmak çok daha başka. Anlaşıldığı üzere, RAW formatında parlak güneşli bir günde ana Galaxy S23 Ultra kamera ile çekilen 50 megapiksellik bir çekim bile 127 MB boyutunda.

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Doğal olarak, aynı formattaki 200 megapiksellik bir görüntünün boyutu çok daha büyük olacak. Galaxy S23 Ultra’nın en üst sürümündeki 1 TB depolama bile artık yeterli olmayabilir. Tabii ki sık sık fotoğraf çeker ve video çekerseniz. Ayrıca telefonun 30 fps hızında 8K video kaydetmeyi desteklediğini de belirtelim.

İçindekiler Galaxy S23 Ultra kamera özellikleri

Galaxy S23 Ultra kamera özellikleri

Ana: 200MP 1/1.3″ sensör, 0.6 μm piksel, f/2.2 diyaframlı lens, PDAF, AF, OIS

Ultra-wide: 12MP 1/2.55″ sensör, 1.4 μm piksel, f/2.2 diyaframlı lens, PDAF, AF, OIS

Tele 1: 10MP 1/3.52″ sensör, 1.12 μm piksel, f/2.4 diyaframlı lens, PDAF, OIS, 3x optik zoom

Tele 2: 10MP 1/3.52″ sensör, 1.12 μm piksel, f/4.9 diyaframlı lens, PDAF, OIS, 10x optik zoom

Görünüşe göre önümüzdeki yıllarda tanıtılacak olan telefonlarda 2 TB depolama alanını da görmeye başlayacağız. Ne kadar kaliteli fotoğraf o kadar çok alan demek. Bu yüzden firmalar depolama seçeneklerini 2024’te 256 GB baz model 2 TB da opsiyon olarak sunabilir. Bakalım neler olacak?