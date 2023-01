Bugün Android dünyasının merakla beklediği Galaxy S23 serisi hakkında yeni bilgiler geldi. Gelen bilgilere göre Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile önceden yüklenmiş olacak yeni canavarlarını 1 Şubat 2023‘te piyasaya sürecek. Galaxy S23 serisinin donanım ve yazılım detaylarından bahsetmişken, şu ana kadar neredeyse tüm bilgilere sahip olduk diyebiliriz. Şimdi Samsung, yaklaşan Galaxy S23 serisi, özellikle de Galaxy S23 Ultra için video içeriği yayınlamaya başladı. Samsung, düşük ışıkta ve geceleri bile mükemmel görüntü kalitesi sunmayı vaat ediyor.

Samsung bu kez amiral gemisi serisinin en üst varyantında, özellikle düşük ışıkta fotoğraf çekimi ile bilinen 200 MP‘lik bir kamera kullandı. Geçtiğimiz ay, Samsung Galaxy S23 Ultra’nın iddia edilen tüm özellikleri Çinli TENAA düzenleyici kurumu sayesinde çevrimiçi olarak ortaya çıktı. O dönemde sahte üniteleri gösteren bir dizi görüntü de paylaşılmıştı.

Ayrıca bkz: Apple Kendi Wi-Fi ve Bluetooth Çipini Üretecek!

Bu nedenle Samsung Galaxy S23 Ultra’nın arkasında üçlü kamera kurulumuyla geleceğini bir kez daha duymak şaşırtıcı değil. Ancak bu kez video söz konusu ve teknik özelliklerden yoksun olsa da ipuçları oldukça açık.

Samsung Galaxy S23 Ultra official warm-up video is here! pic.twitter.com/2LHs3u3cP6

— Ice universe (@UniverseIce) January 10, 2023